Аккумуляторные многофункциональные пылесосы
Полная свобода - в дачном сарае, в машине или на террасе: наши многофункциональные пылесосы с аккумулятором на 18 В / 36 В справятся с любой грязью. Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power позволяет использовать устройства в любое время, в дождь или грязь, даже если поблизости нет розетки. Более того, эти аккумуляторы также можно использовать в других устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power на 18 В или 36 В.
Особенности
Пылесос WD 1 Compact – аккумулятор Kärcher Battery Power на 18 В
Пылесос WD 3 Battery (Premium) - аккумулятор Battery Power на 36 В
Особенности
Максимальная свобода движения и постоянная готовность к работе
Нужно пропылесосить машину, но поблизости нет розетки? С беспроводным многофункциональным пылесосом – это совсем не проблема!
Продукты
Платформа 18 V Kärcher Battery Power
WD 1 Compact Battery Set
Нужно быстро пропылесосить автомобиль? Нет проблем! Благодаря специальным принадлежностям для уборки салона автомобиля и компактному дизайну аккумуляторный хозяйственный пылесос на 18 В платформе Kärcher Battery Power впечатляюще универсален и подходит для уборки где угодно. Просто миниатюрная электростанция!
Более того, сменный аккумулятор Kärcher Battery Power на 18 В также можно использовать в других устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power на 18 В.
Напряжение: 18 В
Емкость контейнера: 7 л
Время работы от аккумулятора: 10 мин*
Картридж-фильтр: Да
Насадка для пола: нет
* Максимальное время работы от одной зарядки аккумулятора, включенного в комплект поставки.
Платформа 36 V Kärcher Battery Power
WD 3 Battery Set / WD 3 Battery Premium Set
Больше свободы движения, чем когда-либо. Аккумуляторный хозяйственный пылесос обеспечивает свободу движения и полную функциональность без проводов. Пылесос WD 3 подойдет для сбора даже влажного мусора.
Более того, сменный аккумулятор Kärcher Battery Power на 36 В также можно использовать в других устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power на 36 В.
Напряжение: 36 В
Емкость контейнера: 17 л (Premium с металлическим контейнером)
Время работы от аккумулятора: 15 мин*
картридж-фильтр: Да
Насадка для пола: Да
* Максимальное время работы от одной зарядки аккумулятора, включенного в комплект поставки.