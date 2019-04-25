Аккумуляторные многофункциональные пылесосы

WD 1 Compact Battery Set

Нужно быстро пропылесосить автомобиль? Нет проблем! Благодаря специальным принадлежностям для уборки салона автомобиля и компактному дизайну аккумуляторный хозяйственный пылесос на 18 В платформе Kärcher Battery Power впечатляюще универсален и подходит для уборки где угодно. Просто миниатюрная электростанция!

Более того, сменный аккумулятор Kärcher Battery Power на 18 В также можно использовать в других устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power на 18 В.

Напряжение: 18 В

Емкость контейнера: 7 л

Время работы от аккумулятора: 10 мин*

Картридж-фильтр: Да

Насадка для пола: нет

* Максимальное время работы от одной зарядки аккумулятора, включенного в комплект поставки.