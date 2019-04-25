Аккумуляторные многофункциональные пылесосы

Полная свобода - в дачном сарае, в машине или на террасе: наши многофункциональные пылесосы с аккумулятором на 18 В / 36 В справятся с любой грязью. Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power позволяет использовать устройства в любое время, в дождь или грязь, даже если поблизости нет розетки. Более того, эти аккумуляторы также можно использовать в других устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power на 18 В или 36 В.

Особенности

Пылесос WD 1 Compact – аккумулятор Kärcher Battery Power на 18 В

Сменный аккумулятор Керхер
Сменный аккумулятор на 18 В совместим со всеми устройствами на базе аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power на 18 В
Хранение аксессуаров
Компактная конструкция и удобное хранение принадлежностей
Широкий ряд принадлежностей
Специальные принадлежности для чистки салона автомобиля
Уборка влажного мусора
Уборка влажного и сухого мусора без необходимости замены фильтра
сбор воды
Идеальный вариант при малом количестве воды
индикация заряда
Состояние аккумулятор постоянно отображается на LCD дисплее (технология Real Time)
Обратный выдув
Функция выдува для очистки труднодоступных мест

Пылесос WD 3 Battery (Premium) - аккумулятор Battery Power на 36 В

сменные аккумуляторы 36 вольт
Сменный аккумулятор на 36 В совместим со всеми устройствами на базе аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power на 36 В
Практичное хранение принадлежностей
сбор влажной грязи
Уборка сухого и влажного мусора без необходимости замены фильтра
Сбор жидкостей
Идеальный вариант при малом количестве воды
состояние батареи
Состояние аккумулятора постоянно отображается на LCD дисплее (технология Real Time)
Выдув воздуха
Функция выдува для очистки труднодоступных мест

Особенности

Максимальная свобода движения и постоянная готовность к работе

Нужно пропылесосить машину, но поблизости нет розетки? С беспроводным многофункциональным пылесосом – это совсем не проблема!

icon_arrow

icon_arrow

Продукты

Платформа 18 V Kärcher Battery Power

WD 1 Compact Battery Set

Нужно быстро пропылесосить автомобиль? Нет проблем! Благодаря специальным принадлежностям для уборки салона автомобиля и компактному дизайну аккумуляторный хозяйственный пылесос на   18 В платформе Kärcher Battery Power впечатляюще универсален и подходит для уборки где угодно. Просто миниатюрная электростанция!

Более того, сменный аккумулятор Kärcher Battery Power на 18 В также можно использовать в других устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power на 18 В.

Напряжение: 18 В
Емкость контейнера: 7 л
Время работы от аккумулятора: 10 мин*
Картридж-фильтр: Да
Насадка для пола: нет

* Максимальное время работы от одной зарядки аккумулятора, включенного в комплект поставки.

Платформа 36 V Kärcher Battery Power

WD 3 Battery Set / WD 3 Battery Premium Set

Больше свободы движения, чем когда-либо. Аккумуляторный хозяйственный пылесос обеспечивает свободу движения и полную функциональность без проводов. Пылесос WD 3 подойдет для сбора даже влажного мусора.

Более того, сменный аккумулятор Kärcher Battery Power на 36 В также можно использовать в других устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power на 36 В.

 

Напряжение: 36 В 
Емкость контейнера: 17 л (Premium с металлическим контейнером)
Время работы от аккумулятора: 15 мин*
картридж-фильтр: Да
Насадка для пола: Да

* Максимальное время работы от одной зарядки аккумулятора, включенного в комплект поставки.