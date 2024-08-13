Хозяйственный пылесос KWD 1 W V-12/2/18
Компактный, обладающий высокой силой всасывания и энергоэффективный: пылесос KWD 1 W V-12/2/18 впечатляет 12-литровым пластмассовым мусоросборником, 2-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1,8 м, а также наличием функции выдувания и 4 поворотных роликов для удобства перемещения.
При своей компактной конструкции аппарат KWD 1 W V-12/2/18 с моторной частью черного цвета впечатляет высокой силой всасывания и энергоэффективностью – номинальная потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. Он гарантирует превосходные результаты сбора сухого и влажного мусора как мелких, так и крупных размеров. Этот пылесос влажной и сухой уборки оснащен прочным 12-литровым пластмассовым мусоросборником, 2-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1,8 м с прямой рукояткой, насадкой для пола со вставками, поролоновым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Кроме того, в аппарате предусмотрена практичная функция выдувания для удаления мусора из мест, не позволяющих собирать его пылесосом. Панель в верхней части аппарата обеспечивает надежную укладку инструментов и мелких деталей, таких как гвозди или шурупы. Кроме того, он впечатляет компактностью при хранении, удобством размещения принадлежностей, замками Pull & Push и ручкой эргономичной формы, обеспечивающей удобную переноску.
Особенности и преимущества
Компактность конструкцииГибкость в применении и широкие функциональные возможности. Хранение аппарата с экономией места.
Практичная функция выдуванияДля уборки в местах, не допускающих всасывания мусора, предусмотрена практичная функция выдувания. Например, она позволяет удобно очищать гравийные площадки.
Текстильный фильтр-мешок3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв. Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.
Замки Pull & Push
- Для быстрого, легкого и надежного отсоединения и присоединения мусоросборника.
Эргономичная ручка для переноски
- Обеспечивает удобную транспортировку аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Мощность всасывания (Вт)
|220
|Разрежение (мбар)
|макс. 220
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 43
|Объем мусоросборника (л)
|12
|Материал мусоросборника
|пластмасса
|Цветовой компонент
|Моторная часть черный Мусоросборник желтый
|Cоединительный кабель (м)
|2
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|74
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,579
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,511
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 1.8 м
- Тип всасывающего шланга: с прямой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: пластмасса
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 0.5 м
- Номинальный диаметр удлинительных трубок: 35 мм
- Материал удлинительных трубок: пластмасса
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Текстильный фильтр-мешок: 1 шт.
- Поролоновый фильтр: 1 шт.
Оснащение
- Поворотный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ)
- Функция выдувания
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Панель для укладки мелких предметов
- Складная ручка для переноски
- Держатели для принадлежностей на корпусе
- Поворотные ролики без тормоза: 4 шт.
Области применения
- Террасы
- Салон автомобиля
- Уборка в гараже
- Уборка в подвале
- Жидкости
- Уборка на входе в дом
- Уборка в мастерской
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.