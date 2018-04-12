Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18

Компактный хозяйственный пылесос начального уровня WD 2 Plus V-12/4/18 впечатляет 12-литровым пластмассовым мусоросборником, 4-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1,8 м и наличием функции выдувания.

При своей компактной конструкции аппарат WD 2 Plus V-12/4/18 впечатляет высокой силой всасывания и энергоэффективностью – номинальная потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. Он гарантирует превосходные результаты сбора сухого и влажного мусора как мелких, так и крупных размеров. Этот пылесос влажной и сухой уборки оснащен прочным 12-литровым пластмассовым мусоросборником, 4-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1,8 м с прямой рукояткой, насадкой для пола со вставками, поролоновым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Кроме того, в аппарате предусмотрена практичная функция выдувания для удаления мусора из мест, не позволяющих собирать его пылесосом. Панель в верхней части аппарата обеспечивает надежную укладку инструментов и мелких деталей, таких как гвозди или шурупы. Насадка для пола и удлинительные трубки могут быстро и удобно закрепляться на отбойнике пылесоса. Кроме того, аппарат впечатляет компактностью при хранении, удобством размещения принадлежностей, замками Pull & Push и ручкой эргономичной формы, обеспечивающей удобную переноску.

Особенности и преимущества
Удобное хранение принадлежностей
  • Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
  • Хранение аппарата с экономией места.
Функция выдувания
  • Для уборки в местах, не допускающих всасывания мусора, предусмотрена практичная функция выдувания.
  • Например, она позволяет удобно очищать гравийные площадки.
Текстильный фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Панель для укладки мелких предметов
  • Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Удобство «парковки»
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.
Замки Pull & Push
  • Для быстрого, легкого и надежного отсоединения и присоединения мусоросборника.
Эргономичная ручка для переноски
  • Аппарат легко переносить и транспортировать
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Мощность всасывания (Вт) 220
Разрежение (мбар) макс. 220
Расход воздуха (л/с) макс. 43
Объем мусоросборника (л) 12
Материал мусоросборника пластмасса
Цветовой компонент Моторная часть желтый Мусоросборник желтый Отбойник аппарата желтый
Cоединительный кабель (м) 4
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 74
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,134
Масса (с упаковкой) (кг) 6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 349 x 328 x 378

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 1.8 м
  • Тип всасывающего шланга: с прямой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: пластмасса
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 0.5 м
  • Номинальный диаметр удлинительных трубок: 35 мм
  • Материал удлинительных трубок: пластмасса
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Текстильный фильтр-мешок: 1 шт.
  • Поролоновый фильтр: 1 шт.

Оснащение

  • Поворотный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ)
  • Функция выдувания
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Панель для укладки мелких предметов
  • Складная ручка для переноски
  • Возможность «парковки»
  • Держатели для принадлежностей на корпусе
  • Ударопрочный отбойник по периметру
  • Поворотные ролики без тормоза: 4 шт.
Видео

Области применения
  • Террасы
  • Салон автомобиля
  • Уборка в гараже
  • Уборка в подвале
  • Жидкости
  • Уборка на входе в дом
  • Уборка в мастерской
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.