Хозяйственный пылесос WD 3 S V-17/4/20

Пылесос WD 3 S V-17/4/20 с 17-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, неразборным патронным фильтром, 4-метровым кабелем и 2-метровым всасывающим шлангом занимает мало места при хранении и сочетает высокую силу всасывания с энергоэффективностью.

Энергоэффективный аппарат WD 3 S V-17/4/20 развивает высокую силу всасывания при низкой номинальной потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). При этом он оптимально сочетается со всасывающим шлангом и снабженной вставками насадкой для пола, благодаря чему обеспечиваются превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Этот пылесос влажной и сухой уборки, впечатляющий своей компактностью, оснащен прочным 17-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и фильтр-мешком из нетканого материала. Благодаря неразборному патронному фильтру он позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Функция выдувания значительно облегчает очистку труднодоступных мест. Для компактного хранения аппарата шланг подвешивается на моторной части, кабель – на специальном крюке, а удлинительные трубки и насадка для пола закрепляются на отбойнике. Замки Pull & Push позволяют очень легко присоединять и отсоединять мусоросборник. Благодаря съемному исполнению рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу. Продумана и конструкция моторной части: на ее плоскую панель могут укладываться инструменты и мелкие детали. Ручка эргономичной формы обеспечивает удобную переноску пылесоса.

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос WD 3 S V-17/4/20: Патронный фильтр
Патронный фильтр
Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Хозяйственный пылесос WD 3 S V-17/4/20: Практичные держатели для кабеля и принадлежностей
Практичные держатели для кабеля и принадлежностей
Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Хозяйственный пылесос WD 3 S V-17/4/20: Хранение шланга в верхней части аппарата
Хранение шланга в верхней части аппарата
Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Панель для укладки мелких предметов
  • Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдувания
  • Для уборки в местах, не допускающих всасывания мусора, предусмотрена практичная функция выдувания.
  • Например, она позволяет удобно очищать гравийные площадки.
Текстильный фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.
Замки Pull & Push
  • Для быстрого, легкого и надежного отсоединения и присоединения мусоросборника.
Эргономичная ручка для переноски
  • Обеспечивает удобную транспортировку аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Мощность всасывания (Вт) 230
Разрежение (мбар) макс. 230
Расход воздуха (л/с) макс. 45
Объем мусоросборника (л) 17
Материал мусоросборника из нержавеющей стали
Цветовой компонент Моторная часть желтый Мусоросборник из нержавеющей стали Отбойник аппарата желтый
Cоединительный кабель (м) 4
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 74
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,827
Масса (с упаковкой) (кг) 6,875
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 353 x 328 x 493

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: пластмасса
  • Съемная рукоятка
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 0.5 м
  • Номинальный диаметр удлинительных трубок: 35 мм
  • Материал удлинительных трубок: пластмасса
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Текстильный фильтр-мешок: 1 шт.
  • Патронный фильтр: Целлюлоза

Оснащение

  • Поворотный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ)
  • Функция выдувания
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение шланга в верхней части аппарата
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Панель для укладки мелких предметов
  • Складная ручка для переноски
  • Крюк для кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Держатели для принадлежностей на корпусе
  • Ударопрочный отбойник по периметру
  • Поворотные ролики без тормоза: 4 шт.
Хозяйственный пылесос WD 3 S V-17/4/20

Видео

Области применения
  • Террасы
  • Салон автомобиля
  • Уборка в гараже
  • Уборка в мастерской
  • Уборка в подвале
  • Жидкости
  • Уборка на входе в дом
  • Уборка в мастерской
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.