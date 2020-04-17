Хозяйственный пылесос WD 3 V-17/4/20
Высокие мощность и эффективность при превосходном соотношении цена-производительность: пылесос WD 3 V-17/4/20 впечатляет 17-литровым пластмассовым мусоросборником, 4-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2 м и неразборным патронным фильтром.
Энергоэффективный аппарат WD 3 V-17/4/20 развивает высокую силу всасывания при низкой номинальной потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). При этом он оптимально сочетается со всасывающим шлангом и снабженной вставками насадкой для пола, благодаря чему обеспечиваются превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Этот пылесос влажной и сухой уборки, впечатляющий своей компактностью, оснащен прочным 17-литровым пластмассовым мусоросборником, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и фильтр-мешком из нетканого материала. Благодаря неразборному патронному фильтру он позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Функция выдувания значительно облегчает очистку труднодоступных мест. Для компактного хранения аппарата шланг подвешивается на моторной части, кабель – на специальном крюке, а удлинительные трубки и насадка для пола закрепляются на отбойнике. Замки Pull & Push позволяют очень легко присоединять и отсоединять мусоросборник. Благодаря съемному исполнению рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу. Продумана и конструкция моторной части: на ее плоскую панель могут укладываться инструменты и мелкие детали. Ручка эргономичной формы обеспечивает удобную переноску пылесоса.
Особенности и преимущества
Патронный фильтрДля чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Практичные держатели для кабеля и принадлежностейУдобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Хранение шланга в верхней части аппаратаКомпактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдувания
- Для уборки в местах, не допускающих всасывания мусора, предусмотрена практичная функция выдувания.
- Например, она позволяет удобно очищать гравийные площадки.
Текстильный фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.
Замки Pull & Push
- Для быстрого, легкого и надежного отсоединения и присоединения мусоросборника.
Эргономичная ручка для переноски
- Обеспечивает удобную транспортировку аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Мощность всасывания (Вт)
|230
|Разрежение (мбар)
|макс. 230
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 45
|Объем мусоросборника (л)
|17
|Материал мусоросборника
|пластмасса
|Цветовой компонент
|Моторная часть желтый Мусоросборник желтый Отбойник аппарата желтый
|Cоединительный кабель (м)
|4
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|74
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,536
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6,713
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: пластмасса
- Съемная рукоятка
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 0.5 м
- Номинальный диаметр удлинительных трубок: 35 мм
- Материал удлинительных трубок: пластмасса
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Текстильный фильтр-мешок: 1 шт.
- Патронный фильтр: Целлюлоза
Оснащение
- Поворотный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ)
- Функция выдувания
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение шланга в верхней части аппарата
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Панель для укладки мелких предметов
- Складная ручка для переноски
- Крюк для кабеля
- Возможность «парковки»
- Держатели для принадлежностей на корпусе
- Ударопрочный отбойник по периметру
- Поворотные ролики без тормоза: 4 шт.
Видео
Области применения
- Террасы
- Салон автомобиля
- Уборка в гараже
- Уборка в мастерской
- Уборка в подвале
- Жидкости
- Уборка на входе в дом
- Уборка в мастерской
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.