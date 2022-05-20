Хозяйственный пылесос WD 4 S V-20/5/22
Мощность в сочетании с энергоэффективностью: хозяйственный пылесос WD 4 S V-20/5/22, обладающий сверхвысокой силой всасывания, позволяющей собирать любой мусор. Оснащен 20-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, кабелем длиной 5 м и всасывающим шлангом длиной 2,2 м.
Очень высокая сила всасывания сочетается в этом пылесосе с энергоэффективностью (номинальная потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт). Благодаря всасывающему шлангу и насадке для пола, оптимально сочетающимся с аппаратом, гарантируется высокое качество уборки при сборе мусора любых видов и размеров. При этом чередование операций влажной и сухой уборки не требует замены фильтра. Аппарат WD 4 S V-20/5/22 оснащен прочным 20-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Запатентованное решение позволяет легко и быстро вынимать фильтр, не вступая в контакт с грязью. Благодаря съемной конструкции рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, который компактно закрепляется на корпусе аппарата для хранения. На верхней панели пылесоса можно также уложить различные мелкие предметы. Для быстрого и удобного закрепления удлинительных трубок и насадки для пола предусмотрены держатели, сформованные в отбойнике пылесоса. Другими преимуществами являются замки Pull & Push, позволяющие легко отсоединять и присоединять мусоросборник, и эргономичная ручка для переноски.
Особенности и преимущества
Запатентованная конструкция фильтровального узлаИзвлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Хранение шланга в верхней части аппаратаКомпактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Практичные держатели для кабеля и принадлежностейУдобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Текстильный фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Удобство «парковки»
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Съемная рукоятка
- Позволяет присоединять насадки непосредственно к всасывающему шлангу.
- Для легкой уборки в стесненных пространственных условиях.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.
Замки Pull & Push
- Для быстрого, легкого и надежного отсоединения и присоединения мусоросборника.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Мощность всасывания (Вт)
|240
|Разрежение (мбар)
|макс. 240
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 55
|Объем мусоросборника (л)
|20
|Материал мусоросборника
|из нержавеющей стали
|Цветовой компонент
|Моторная часть желтый Отбойник аппарата желтый
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,157
|Масса (с упаковкой) (кг)
|10,286
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|384 x 365 x 524
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: пластмасса
- Съемная рукоятка
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 0.5 м
- Номинальный диаметр удлинительных трубок: 35 мм
- Материал удлинительных трубок: пластмасса
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Текстильный фильтр-мешок: 1 шт.
- Плоский складчатый фильтр: в съемной кассете
Оснащение
- Поворотный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ)
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение шланга в верхней части аппарата
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Панель для укладки мелких предметов
- Крюк для кабеля
- Возможность «парковки»
- Держатели для принадлежностей на корпусе
- Ударопрочный отбойник по периметру
- Поворотные ролики без тормоза: 4 шт.
Видео
Области применения
- Террасы
- Салон автомобиля
- Уборка в гараже
- Уборка в мастерской
- Уборка в подвале
- Жидкости
- Уборка на входе в дом
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.