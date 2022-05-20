Хозяйственный пылесос WD 4 S V-20/5/22

Мощность в сочетании с энергоэффективностью: хозяйственный пылесос WD 4 S V-20/5/22, обладающий сверхвысокой силой всасывания, позволяющей собирать любой мусор. Оснащен 20-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, кабелем длиной 5 м и всасывающим шлангом длиной 2,2 м.

Очень высокая сила всасывания сочетается в этом пылесосе с энергоэффективностью (номинальная потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт). Благодаря всасывающему шлангу и насадке для пола, оптимально сочетающимся с аппаратом, гарантируется высокое качество уборки при сборе мусора любых видов и размеров. При этом чередование операций влажной и сухой уборки не требует замены фильтра. Аппарат WD 4 S V-20/5/22 оснащен прочным 20-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Запатентованное решение позволяет легко и быстро вынимать фильтр, не вступая в контакт с грязью. Благодаря съемной конструкции рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, который компактно закрепляется на корпусе аппарата для хранения. На верхней панели пылесоса можно также уложить различные мелкие предметы. Для быстрого и удобного закрепления удлинительных трубок и насадки для пола предусмотрены держатели, сформованные в отбойнике пылесоса. Другими преимуществами являются замки Pull & Push, позволяющие легко отсоединять и присоединять мусоросборник, и эргономичная ручка для переноски.

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос WD 4 S V-20/5/22: Запатентованная конструкция фильтровального узла
Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Хозяйственный пылесос WD 4 S V-20/5/22: Хранение шланга в верхней части аппарата
Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Хозяйственный пылесос WD 4 S V-20/5/22: Практичные держатели для кабеля и принадлежностей
Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Текстильный фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Удобство «парковки»
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Панель для укладки мелких предметов
  • Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Съемная рукоятка
  • Позволяет присоединять насадки непосредственно к всасывающему шлангу.
  • Для легкой уборки в стесненных пространственных условиях.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.
Замки Pull & Push
  • Для быстрого, легкого и надежного отсоединения и присоединения мусоросборника.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Мощность всасывания (Вт) 240
Разрежение (мбар) макс. 240
Расход воздуха (л/с) макс. 55
Объем мусоросборника (л) 20
Материал мусоросборника из нержавеющей стали
Цветовой компонент Моторная часть желтый Отбойник аппарата желтый
Cоединительный кабель (м) 5
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,157
Масса (с упаковкой) (кг) 10,286
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 384 x 365 x 524

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: пластмасса
  • Съемная рукоятка
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 0.5 м
  • Номинальный диаметр удлинительных трубок: 35 мм
  • Материал удлинительных трубок: пластмасса
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Текстильный фильтр-мешок: 1 шт.
  • Плоский складчатый фильтр: в съемной кассете

Оснащение

  • Поворотный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ)
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение шланга в верхней части аппарата
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Панель для укладки мелких предметов
  • Крюк для кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Держатели для принадлежностей на корпусе
  • Ударопрочный отбойник по периметру
  • Поворотные ролики без тормоза: 4 шт.
Хозяйственный пылесос WD 4 S V-20/5/22

Видео

Области применения
  • Террасы
  • Салон автомобиля
  • Уборка в гараже
  • Уборка в подвале
  • Жидкости
  • Уборка на входе в дом
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.