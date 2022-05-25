Хозяйственный пылесос WD 5 P V-25/5/22

Сверхмощный и энергоэффективный пылесос WD 5 P V-25/5/22 впечатляет 25-литровым пластмассовым мусоросборником, штепсельной розеткой для работы с электроинструментами, 5-метровым кабелем и всасывающим шлангом длиной 2,2 м.

Пылесос влажной и сухой уборки WD 5 P V-25/5/22 с потребляемой мощностью 1200 Вт обеспечивает превосходные результаты сбора как мелкого, так и крупного влажного или сухого мусора. Аппарат оснащен 25-литровым пластмассовым мусоросборником, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения/отключения позволяет подключать к нему электроинструменты для немедленного сбора пыли и стружки, образующихся при пилении или шлифовании. При этом поворотный переключатель обеспечивает регулировку силы всасывания в зависимости от выполняемой работы. Запатентованная конструкция фильтровального узла позволяет мгновенно извлекать плоский складчатый фильтр, не вступая в контакт с грязью. Эффективная система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, обеспечивает быстрое восстановление полной силы всасывания. Благодаря съемной конструкции антистатической рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, фиксируемому в верхней части аппарата для компактного хранения. Для быстрого и удобного закрепления насадки для пола с удлинительными трубками на время перерывов в работе в отбойнике пылесоса предусмотрен соответствующий держатель.

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос WD 5 P V-25/5/22: Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
Немедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается и выключается синхронно с электроинструментом.
Хозяйственный пылесос WD 5 P V-25/5/22: Эффективная очистка фильтра
Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник. Сила всасывания восстанавливается в считаные секунды.
Хозяйственный пылесос WD 5 P V-25/5/22: Запатентованная конструкция фильтровального узла
Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Хранение шланга в верхней части аппарата
  • Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
  • Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Практичные держатели для кабеля и принадлежностей
  • Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
  • Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Практичная функция выдувания
  • Для уборки в местах, не допускающих всасывания мусора, предусмотрена практичная функция выдувания.
  • Например, она позволяет удобно очищать гравийные площадки.
  • Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Текстильный фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Съемная рукоятка
  • Позволяет присоединять насадки непосредственно к всасывающему шлангу.
  • Для легкой уборки в стесненных пространственных условиях.
Удобство «парковки»
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1200
Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт) мин. 100 - макс. 2100
Мощность всасывания (Вт) 280
Разрежение (мбар) макс. 260
Расход воздуха (л/с) макс. 70
Объем мусоросборника (л) 25
Материал мусоросборника пластмасса
Цветовой компонент Моторная часть желтый Мусоросборник желтый Отбойник аппарата желтый
Cоединительный кабель (м) 5
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 8,433
Масса (с упаковкой) (кг) 11,778
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 418 x 382 x 653

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: пластмасса
  • Съемная антистатическая рукоятка
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 0.5 м
  • Номинальный диаметр удлинительных трубок: 35 мм
  • Материал удлинительных трубок: пластмасса
  • Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
  • Щелевая насадка
  • Адаптер для соединения с электроинструментами
  • Текстильный фильтр-мешок: 1 шт.
  • Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза

Оснащение

  • Розетка с автоматикой включения / отключения
  • Функция очистки фильтра
  • Поворотный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ)
  • Регулятор мощности
  • Функция выдувания
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение шланга в верхней части аппарата
  • Панель для укладки мелких предметов
  • Комфортная ручка «3 в 1»
  • Крюк для кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Держатели для принадлежностей на корпусе
  • Ударопрочный отбойник по периметру
  • Поворотные ролики без тормоза: 5 шт.
Видео

Области применения
  • Уборка в мастерской
  • Уборка при ремонте
  • Салон автомобиля
  • Уборка в гараже
  • Террасы
  • Жидкости
  • Уборка в подвале
  • Уборка на входе в дом
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.