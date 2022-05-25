Пылесос влажной и сухой уборки WD 5 P V-25/5/22 с потребляемой мощностью 1200 Вт обеспечивает превосходные результаты сбора как мелкого, так и крупного влажного или сухого мусора. Аппарат оснащен 25-литровым пластмассовым мусоросборником, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения/отключения позволяет подключать к нему электроинструменты для немедленного сбора пыли и стружки, образующихся при пилении или шлифовании. При этом поворотный переключатель обеспечивает регулировку силы всасывания в зависимости от выполняемой работы. Запатентованная конструкция фильтровального узла позволяет мгновенно извлекать плоский складчатый фильтр, не вступая в контакт с грязью. Эффективная система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, обеспечивает быстрое восстановление полной силы всасывания. Благодаря съемной конструкции антистатической рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, фиксируемому в верхней части аппарата для компактного хранения. Для быстрого и удобного закрепления насадки для пола с удлинительными трубками на время перерывов в работе в отбойнике пылесоса предусмотрен соответствующий держатель.