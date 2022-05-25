Пылесос влажной и сухой уборки WD 5 S V-25/5/22 оптимально сочетается с входящими в комплект его поставки всасывающим шлангом и переключаемой насадкой для пола, благодаря чему при невысокой номинальной потребляемой мощности (1200 Вт) гарантируются превосходные результаты сбора мусора всех видов – сухого или влажного, крупного или мелкого. Аппарат оснащен прочным 25-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м со съемной антистатической рукояткой, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Плоский складчатый фильтр позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без затрат времени на замену фильтра, а запатентованная система его быстрого извлечения исключает контакт с грязью. Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, обеспечивает быстрое восстановление полной силы всасывания. Благодаря съемной рукоятке насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, который может компактно и надежно храниться в верхней части аппарата. Для быстрого и удобного закрепления насадки для пола с удлинительными трубками на время перерывов в работе в отбойнике пылесоса предусмотрен соответствующий держатель.