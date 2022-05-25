Хозяйственный пылесос WD 5 S V-25/5/22
Мощное решение: пылесос WD 5 S V-25/5/22, оснащенный 25-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 5-метровым кабелем и всасывающим шлангом длиной 2,2 м, отличается энергоэффективностью и колоссальной силой всасывания.
Пылесос влажной и сухой уборки WD 5 S V-25/5/22 оптимально сочетается с входящими в комплект его поставки всасывающим шлангом и переключаемой насадкой для пола, благодаря чему при невысокой номинальной потребляемой мощности (1200 Вт) гарантируются превосходные результаты сбора мусора всех видов – сухого или влажного, крупного или мелкого. Аппарат оснащен прочным 25-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м со съемной антистатической рукояткой, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Плоский складчатый фильтр позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без затрат времени на замену фильтра, а запатентованная система его быстрого извлечения исключает контакт с грязью. Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, обеспечивает быстрое восстановление полной силы всасывания. Благодаря съемной рукоятке насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, который может компактно и надежно храниться в верхней части аппарата. Для быстрого и удобного закрепления насадки для пола с удлинительными трубками на время перерывов в работе в отбойнике пылесоса предусмотрен соответствующий держатель.
Особенности и преимущества
Эффективная очистка фильтраСистема очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник. Сила всасывания восстанавливается в считаные секунды.
Запатентованная конструкция фильтровального узлаИзвлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Хранение шланга в верхней части аппаратаКомпактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Текстильный фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Практичная функция выдувания
- Для уборки в местах, не допускающих всасывания мусора, предусмотрена практичная функция выдувания.
- Например, она позволяет удобно очищать гравийные площадки.
Удобство «парковки»
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Практичные держатели для кабеля и принадлежностей
- Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
- Быстрое подвешивание соединительного кабеля на встроенном крюке.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Съемная рукоятка
- Позволяет присоединять насадки непосредственно к всасывающему шлангу.
- Для легкой уборки в стесненных пространственных условиях.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1200
|Мощность всасывания (Вт)
|280
|Разрежение (мбар)
|макс. 260
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 70
|Объем мусоросборника (л)
|25
|Материал мусоросборника
|из нержавеющей стали
|Цветовой компонент
|Моторная часть желтый Мусоросборник из нержавеющей стали Отбойник аппарата желтый
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8,57
|Масса (с упаковкой) (кг)
|11,945
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|418 x 382 x 646
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: пластмасса
- Съемная антистатическая рукоятка
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 0.5 м
- Номинальный диаметр удлинительных трубок: 35 мм
- Материал удлинительных трубок: пластмасса
- Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
- Щелевая насадка
- Текстильный фильтр-мешок: 1 шт.
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
Оснащение
- Функция очистки фильтра
- Поворотный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ)
- Функция выдувания
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение шланга в верхней части аппарата
- Панель для укладки мелких предметов
- Комфортная ручка «3 в 1»
- Крюк для кабеля
- Возможность «парковки»
- Держатели для принадлежностей на корпусе
- Ударопрочный отбойник по периметру
- Поворотные ролики без тормоза: 5 шт.
Видео
Области применения
- Уборка при ремонте
- Салон автомобиля
- Уборка в гараже
- Уборка в мастерской
- Террасы
- Жидкости
- Уборка в подвале
- Уборка на входе в дом
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.