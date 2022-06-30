Решение с высочайшей силой всасывания при невысокой номинальной потребляемой мощности (1300 Вт): пылесос влажной и сухой уборки WD 6 P S V-30/6/22/T, оснащенный 6-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м и 30-литровым мусоросборником из нержавеющей стали с запираемым пробкой отверстием для удобного слива жидкостей. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения/выключения позволяет подключать к пылесосу электроинструменты (лобзики, шлифовальные машины и т. д.) для непосредственного сбора пыли, образующейся при работе с ними. Силу всасывания можно регулировать поворотным переключателем. Плоский складчатый фильтр легко вынимается без контакта с грязью: достаточно всего лишь отсоединить кассету с ним. При этом эффективная встроенная система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, обеспечивает восстановление высокой силы всасывания. Для очистки труднодоступных мест и предметов, требующих деликатного обращения, предусмотрена функция выдувания. Съемная рукоятка с защитой от разрядов статического электричества позволяет устанавливать насадки непосредственно на конце всасывающего шланга, что особенно важно при сборе мелкой пыли. Еще одним преимуществом является возможность компактного хранения шланга, подвешиваемого с обеих сторон в верхней части пылесоса, и закрепления насадки для пола вместе со шлангом и удлинительными трубками на время перерывов в работе.