Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact
Мощный моющий пылесос, обеспечивающий тщательную уборку в салоне автомобиля, впечатляет максимальной мобильностью благодаря питанию от 18-вольтного аккумулятора, а также функцией промывки аппарата.
Тщательная уборка с максимальной свободой движений: моющий пылесос SE 3-18 Compact очищает текстильную обивку на всю глубину ворса, удаляя из него все загрязнения. Аппарат имеет компактную конструкцию и благодаря питанию от аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В (не входит в комплект поставки) может использоваться в местах, где нет возможности подключиться электросети. Для уборки с его помощью в автомобиле достаточно 12 – 24 минут. За это время можно полностью очистить сиденья, коврики, а также и багажник. Аппарат, не уступающий в производительности сетевым моющим пылесосам, прекрасно подходит и для очистки мягкой мебели (в т. ч. садовой). При этом его длинный и эластичный шланг с интегрированной подводкой воды обеспечивает удобную очистку труднодоступных мест. Моющий пылесос впечатляет и гигиенической функцией промывки, позволяющей после уборки удалять из него и шланга остаточные загрязнения, предотвращая тем самым размножение бактерий и образование неприятного запаха.
Особенности и преимущества
Испытанные насадки Kärcher (для мягкой мебели и щелевая) для оптимальных результатов уборкиТщательная очистка текстильных поверхностей. Быстрая и легкая очистка по технологии экстракции. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В (не входит в комплект поставки)Максимальная мобильность благодаря независимости от электросети. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Гигиеническая функция промывкиПо окончании уборки производится очистка самого аппарата при помощи функции промывки. Это позволяет устранить остатки загрязнений и предотвратить размножение бактерий и образование неприятного запаха. Позволяет немедленно поместить очищенный аппарат на хранение.
Удобный шланг «2 в 1»
- Расположение трубки для подачи воды внутри всасывающего шланга повышает удобство уборки.
- Длинный и эластичный всасывающий шланг для удобной уборки, в особенности в узких и труднодоступных местах.
- Шарнирное крепление шланга увеличивает свободу движений.
Система 2 резервуаров
- Легкое наполнение бака для чистой воды.
- Удобное снятие бака для грязной воды и его опорожнение без контакта с грязью.
Практичные держатели для шланга и принадлежностей
- Удобная переноска одной рукой: шланг и все входящие в комплект поставки принадлежности закрепляются на корпусе аппарата.
- Принадлежности, хранящиеся на корпусе аппарата, всегда находятся под рукой.
Компактный дизайн
- Гибкие возможности применения, в частности для уборки в узких или труднодоступных местах.
- С практичной ручкой для удобной транспортировки аппарата.
Площадка для укладки мелких предметов
- Практичное решение для укладки мелких предметов во время уборки.
- Прекрасно подходит для укладки губок, салфеток и прочих мелких предметов.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|18 В аккумуляторная платформа
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|184
|Рабочая ширина (мм)
|75
|Объем бачка для чистой воды (л)
|1,7
|Объем бачка для грязной воды (л)
|2,9
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда (мин)
|прим. 12 (2,5 Ач) / прим. 24 (5,0 Ач)
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,64
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,116
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|414 x 225 x 261
Scope of supply
- Вариант: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
- Длина всасывающего шланга: 1.9 м
- Моющая насадка экстрактор для уборки обивки
- Щелевая насадка для мягкой мебели
- Чистящее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
- Всасывающий шланг с интегрированной подводкой воды
Оснащение
- Функция промывки
- Практичное хранение шланга и аксессуаров
- Панель для укладки мелких предметов
Видео
Области применения
- Автомобильные сиденья
- Мягкая мебель
- Обивка
- Ковры
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.