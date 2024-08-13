Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact Battery Set 2.5

Мощный моющий пылесос, обеспечивающий тщательную уборку в салоне автомобиля, впечатляет максимальной мобильностью благодаря питанию от 18-вольтного аккумулятора, а также функцией промывки аппарата.

Тщательная уборка с максимальной свободой движений: моющий пылесос SE 3-18 Compact Battery Set 2.5 очищает текстильную обивку на всю глубину ворса, удаляя из него все загрязнения. Аппарат имеет компактную конструкцию и благодаря питанию от аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В может использоваться в местах, где нет возможности подключиться электросети. Например, он обеспечивает удобную и тщательную очистку сидений и ковриков в салоне автомобиля, текстильной обивки дверей и багажника. Аппарат, не уступающий в производительности сетевым моющим пылесосам, прекрасно подходит и для очистки мягкой мебели (в т. ч. садовой). При этом его длинный и эластичный шланг с интегрированной подводкой воды обеспечивает удобную очистку труднодоступных мест. Моющий пылесос впечатляет и гигиенической функцией промывки, позволяющей после уборки удалять из него и шланга остаточные загрязнения, предотвращая тем самым размножение бактерий и образование неприятного запаха.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact Battery Set 2.5: Испытанные насадки Kärcher (для мягкой мебели и щелевая) для оптимальных результатов уборки
Тщательная очистка текстильных поверхностей. Быстрая и легкая очистка по технологии экстракции. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact Battery Set 2.5: Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Максимальная мобильность благодаря независимости от электросети. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact Battery Set 2.5: Гигиеническая функция промывки
По окончании уборки производится очистка самого аппарата при помощи функции промывки. Это позволяет устранить остатки загрязнений и предотвратить размножение бактерий и образование неприятного запаха. Позволяет немедленно поместить очищенный аппарат на хранение.
Удобный шланг «2 в 1»
  • Расположение трубки для подачи воды внутри всасывающего шланга повышает удобство уборки.
  • Длинный и эластичный всасывающий шланг для удобной уборки, в особенности в узких и труднодоступных местах.
  • Шарнирное крепление шланга увеличивает свободу движений.
Система 2 резервуаров
  • Легкое наполнение бака для чистой воды.
  • Удобное снятие бака для грязной воды и его опорожнение без контакта с грязью.
Практичные держатели для шланга и принадлежностей
  • Удобная переноска одной рукой: шланг и все входящие в комплект поставки принадлежности закрепляются на корпусе аппарата.
  • Принадлежности, хранящиеся на корпусе аппарата, всегда находятся под рукой.
Компактный дизайн
  • Гибкие возможности применения, в частности для уборки в узких или труднодоступных местах.
  • С практичной ручкой для удобной транспортировки аппарата.
Площадка для укладки мелких предметов
  • Практичное решение для укладки мелких предметов во время уборки.
  • Прекрасно подходит для укладки губок, салфеток и прочих мелких предметов.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа 18 В аккумуляторная платформа
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 184
Рабочая ширина (мм) 75
Объем бачка для чистой воды (л) 1,7
Объем бачка для грязной воды (л) 2,9
Тип аккумулятора литий-ионный
Напряжение (В) 18
Объем (Ач) 2,5
Время работы от 1 заряда (мин) прим. 12 (2,5 Ач)
Время заряда стандартным зарядным устройством (мин) 116
Зарядный ток (A) 1,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,58
Масса (с упаковкой) (кг) 6,2
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 446 x 225 x 261

Scope of supply

  • Вариант: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
  • Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Станд. зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
  • Длина всасывающего шланга: 1.9 м
  • Моющая насадка экстрактор для уборки обивки
  • Щелевая насадка для мягкой мебели
  • Чистящее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
  • Всасывающий шланг с интегрированной подводкой воды

Оснащение

  • Функция промывки
  • Практичное хранение шланга и аксессуаров
  • Панель для укладки мелких предметов
Видео

Области применения
  • Автомобильные сиденья
  • Мягкая мебель
  • Обивка
  • Ковры
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.