Тщательная уборка с максимальной свободой движений: моющий пылесос SE 3-18 Compact Battery Set 2.5 очищает текстильную обивку на всю глубину ворса, удаляя из него все загрязнения. Аппарат имеет компактную конструкцию и благодаря питанию от аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В может использоваться в местах, где нет возможности подключиться электросети. Например, он обеспечивает удобную и тщательную очистку сидений и ковриков в салоне автомобиля, текстильной обивки дверей и багажника. Аппарат, не уступающий в производительности сетевым моющим пылесосам, прекрасно подходит и для очистки мягкой мебели (в т. ч. садовой). При этом его длинный и эластичный шланг с интегрированной подводкой воды обеспечивает удобную очистку труднодоступных мест. Моющий пылесос впечатляет и гигиенической функцией промывки, позволяющей после уборки удалять из него и шланга остаточные загрязнения, предотвращая тем самым размножение бактерий и образование неприятного запаха.