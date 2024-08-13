Тщательная уборка с максимальной свободой движений: аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact Home очищает текстильные поверхности так же эффективно, как и моющие пылесосы с сетевым питанием. Он позволяет легко удалять загрязнения с мягкой мебели, матрасов или ковров в доме, с обивки садовой мебели, а также с ковриков, текстильных элементов обшивки и интерьера автомобилей или кемперов. Аппарат имеет компактную конструкцию и благодаря питанию от аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В (не входит в комплект поставки) может использоваться в местах, где нет возможности подключиться к электросети. При этом его длинный и эластичный шланг с интегрированной подводкой воды обеспечивает удобную очистку труднодоступных мест. В аппарате предусмотрена гигиеническая функция промывки для удаления после уборки загрязнений и бактерий и предотвращения возникновения неприятного запаха.