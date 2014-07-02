Моющий пылесос SE 4001 предназначен для тщательной глубокой чистки различных текстильных поверхностей, таких как ковровые покрытия, мягкая мебель и обивка, текстильные покрытия лестниц, матрасы, гобелены и автомобильные сиденья. Чистая водопроводная вода и средство для чистки ковров Kärcher RM 519 подаются под давлением, проникают глубоко в текстильную поверхность, растворяют грязь и тщательно отсасываются. Именно поэтому аппарат идеально подходит для аллергиков и семей с домашними животными. Благодаря инновационной конструкции насадок, обработанные поверхности высыхают на 50 % быстрее. Большой съемный бачок для чистой воды на 4 л отличается ударопрочностью и светопроницаемостью, что облегчает процесс наполнения и опорожнения. Отсасываемая грязная вода собирается в отдельном встроенном сборнике. Ручка «3 в 1» обеспечивает комфортную транспортировку, открывание, закрывание и опорожнение сборника. Прочный пластиковый мусоросборник позволяет хранить кабель и принадлежности без контакта с грязью. Благодаря широкому набору принадлежностей аппарат может использоваться также как полноценный хозяйственный пылесос.