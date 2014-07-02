Несмотря на ежедневный уход, со временем внешний вид напольных ковровых покрытий ухудшается. Особенно страдают места, по которым ходят чаще всего – на них образуются «дорожки», которые не удаляются при обычной чистке пылесосом. Моющий пылесос для распыления с экстракцией SE 4002 помогает восстановить внешний вид покрытия, поскольку выполняет чистку ковра с проникновением глубоко в ворс. Отдельные баки для грязной и чистой воды исключают контакт жидкостей. Модель комфортна в работе и гарантирует эффективность чистки.