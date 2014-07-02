Моющий пылесос SE 4002

Моющий пылесос SE 4002, предназначенный для тщательной чистки текстильных и твердых напольных покрытий, работает по принципу распыления-экстракции и подходит как для сухой, так и для влажной уборки.

Несмотря на ежедневный уход, со временем внешний вид напольных ковровых покрытий ухудшается. Особенно страдают места, по которым ходят чаще всего – на них образуются «дорожки», которые не удаляются при обычной чистке пылесосом. Моющий пылесос для распыления с экстракцией SE 4002 помогает восстановить внешний вид покрытия, поскольку выполняет чистку ковра с проникновением глубоко в ворс. Отдельные баки для грязной и чистой воды исключают контакт жидкостей. Модель комфортна в работе и гарантирует эффективность чистки.

Особенности и преимущества
Обеспечивает ускоренное на 50 % высыхание очищенных поверхностей.
Легко заполнять и опорожнять Ударопрочный прозрачный бак для воды Емкость для чистой воды легко устанавливается
Обеспечивает легкое открытие и транспортировку, а также опорожнение пылесоса
Всасывающий шланг с интегрированной подводкой воды
  • Для невероятного удобства использования
Крюк для кабеля
  • Хранение кабеля
Возможность хранения аксессуаров в контейнере
  • Практичное хранение всех аксессуаров
Надежный пластиковый контейнер для чистой воды
  • Сделано на совесть
Спецификации

Технические характеристики

Расход воздуха (л/с) 70
Разрежение (мбар/кПа) 210 / 21
Мощность насоса (Вт) макс. 40
Мощность турбины/насоса (Вт) макс. 1400 / макс. 40
Рабочая ширина (мм) 230
Объем бачка для чистой воды (л) 4
Объем бачка для грязной воды (л) 4
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход моющего раствора (л/мин) 1
Давление распыла (бар) 1
Cоединительный кабель (м) 7,5
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,8
Масса (с упаковкой) (кг) 11,728
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 441 x 386 x 480
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35

Scope of supply

  • Трубки с экстрактором: 2 шт., 0.5 м, пластмасса
  • Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 230 мм
  • Моющая насадка для мягкой мебели: 110 мм
  • Насадка для влажной и сухой уборки пола: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Поролоновый фильтр
  • Чистящее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
  • Текстильный фильтр-мешок: 1 шт.

Оснащение

  • Ударопрочный отбойник по периметру
  • Комфортная ручка «3 в 1»
  • Держатели для принадлежностей на корпусе
  • Панель для укладки мелких предметов
Области применения
  • Ковровые напольные покрытия
  • Обивка
  • Матрасы
  • Текстильные покрытия
  • Автомобильные сиденья
Принадлежности
Оригинальные запасные части

