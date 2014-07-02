Моющий пылесос SE 4002
Моющий пылесос SE 4002, предназначенный для тщательной чистки текстильных и твердых напольных покрытий, работает по принципу распыления-экстракции и подходит как для сухой, так и для влажной уборки.
Несмотря на ежедневный уход, со временем внешний вид напольных ковровых покрытий ухудшается. Особенно страдают места, по которым ходят чаще всего – на них образуются «дорожки», которые не удаляются при обычной чистке пылесосом. Моющий пылесос для распыления с экстракцией SE 4002 помогает восстановить внешний вид покрытия, поскольку выполняет чистку ковра с проникновением глубоко в ворс. Отдельные баки для грязной и чистой воды исключают контакт жидкостей. Модель комфортна в работе и гарантирует эффективность чистки.
Особенности и преимущества
Система сопел КерхерОбеспечивает ускоренное на 50 % высыхание очищенных поверхностей.
Съемный бак для чистой водыЛегко заполнять и опорожнять Ударопрочный прозрачный бак для воды Емкость для чистой воды легко устанавливается
Ручка для переноски 3 в 1Обеспечивает легкое открытие и транспортировку, а также опорожнение пылесоса
Всасывающий шланг с интегрированной подводкой воды
- Для невероятного удобства использования
Крюк для кабеля
- Хранение кабеля
Возможность хранения аксессуаров в контейнере
- Практичное хранение всех аксессуаров
Надежный пластиковый контейнер для чистой воды
- Сделано на совесть
Спецификации
Технические характеристики
|Расход воздуха (л/с)
|70
|Разрежение (мбар/кПа)
|210 / 21
|Мощность насоса (Вт)
|макс. 40
|Мощность турбины/насоса (Вт)
|макс. 1400 / макс. 40
|Рабочая ширина (мм)
|230
|Объем бачка для чистой воды (л)
|4
|Объем бачка для грязной воды (л)
|4
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход моющего раствора (л/мин)
|1
|Давление распыла (бар)
|1
|Cоединительный кабель (м)
|7,5
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,8
|Масса (с упаковкой) (кг)
|11,728
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|441 x 386 x 480
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
Scope of supply
- Трубки с экстрактором: 2 шт., 0.5 м, пластмасса
- Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 230 мм
- Моющая насадка для мягкой мебели: 110 мм
- Насадка для влажной и сухой уборки пола: со вставками
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Поролоновый фильтр
- Чистящее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
- Текстильный фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Ударопрочный отбойник по периметру
- Комфортная ручка «3 в 1»
- Держатели для принадлежностей на корпусе
- Панель для укладки мелких предметов
Области применения
- Ковровые напольные покрытия
- Обивка
- Матрасы
- Текстильные покрытия
- Автомобильные сиденья
