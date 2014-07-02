Моющий пылесос SE 5.100
Моющий пылесос для влажной и сухой уборки SE 5.100 подходит для эффективной чистки ковровых покрытий, мягкой мебели, матрасов, текстильной обивки стен и автомобильных сидений.
Моющий пылесос SE 5.100 позволяет справиться со следами длительной эксплуатации ковровых покрытий, так как эффективно удаляет даже стойкие загрязнения благодаря проникновению моющего средства на всю глубину волокон, что невозможно при обычной чистке пылесосом. Модель прекрасно подходит и для чистки твердых полов, например, из камня, кафеля и линолеума. Благодаря специальной конструкции и широкому ассортименту аксессуаров пылесос может использоваться как для сухой, так и для влажной уборки, гарантируя тщательную чистку и комфортную работу оператора.
Особенности и преимущества
Система 2 резервуаровРаздельные баки для чистой и грязной воды Легко опорожнять
Система сопел КерхерОбеспечивает ускоренное на 50 % высыхание очищенных поверхностей.
Удобное хранение принадлежностейУдобное и практичное хранение аксессуаров
Всасывающий шланг с интегрированной подводкой воды
- Для невероятного удобства использования
Привлекательный дизайн и удобные поворотные защелки
- Для легкой уборки
Эргономичная ручка для переноски
- Для легкой транспортировки
Плоский складчатый фильтр
- Возможность собирать сухой и влажный мусор без замены промежуточного фильтра
Отдельная крышка для фильтра
- Фильтр заменяется легко и без усилий
Спецификации
Технические характеристики
|Расход воздуха (л/с)
|70
|Разрежение (мбар/кПа)
|210 / 21
|Мощность насоса (Вт)
|макс. 40
|Мощность турбины/насоса (Вт)
|макс. 1400 / макс. 40
|Рабочая ширина (мм)
|230
|Объем бачка для чистой воды (л)
|4
|Объем бачка для грязной воды (л)
|4
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход моющего раствора (л/мин)
|1
|Давление распыла (бар)
|1
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,7
|Масса (с упаковкой) (кг)
|11,4
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|422 x 320 x 465
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
Scope of supply
- Трубки с экстрактором: 2 шт., 0.5 м, пластмасса
- Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 230 мм
- Щелевая насадка
- Насадка для сухой уборки пола: Настраиваемая насадка для пола
- Насадка для мягкой мебели
- Плоский складчатый фильтр: стандартн.
- Чистящее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
- Текстильный фильтр-мешок: 1 шт.
- Система 2 в 1 Экстрактор и сбор жидкости в одном шланге
Оснащение
- Ручная очистка фильтра
- Практичные держатели для шланга и принадлежностей
Области применения
- Ковровые напольные покрытия
- Обивка
- Матрасы
- Текстильные покрытия
- Автомобильные сиденья
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.