Моющий пылесос SE 5.100 позволяет справиться со следами длительной эксплуатации ковровых покрытий, так как эффективно удаляет даже стойкие загрязнения благодаря проникновению моющего средства на всю глубину волокон, что невозможно при обычной чистке пылесосом. Модель прекрасно подходит и для чистки твердых полов, например, из камня, кафеля и линолеума. Благодаря специальной конструкции и широкому ассортименту аксессуаров пылесос может использоваться как для сухой, так и для влажной уборки, гарантируя тщательную чистку и комфортную работу оператора.