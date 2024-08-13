Пылесос для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium
Эффективное удаление золы без контакта с грязью: пылесос для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium с постоянной высокой мощностью всасывания, металлическим мусоросборником на 17 л и системой очистки фильтра.
Пылесос для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium, оснащенный всасывающей турбиной мощностью 600 Вт и выходным фильтром, развивает высокую силу всасывания, которая сохраняется в течение долгого времени. Ее стабильность гарантируется встроенной системой очистки фильтра, активируемой нажатием кнопки. Быструю и удобную разгрузку мусоросборника без контакта с грязью обеспечивают практичная ручка на его корпусе, а также целиком съемная система фильтрации, состоящая из металлического фильтра для крупного мусора и надежного плоского складчатого фильтра. Для максимально безопасного сбора золы в конструкции аппарата использованы высококачественные негорючие материалы. Скошенный край трубки, присоединенной к всасывающему шлангу, позволяет легко удалять остатки золы из труднодоступных мест каминов. В комбинации с входящими в комплект поставки насадкой для пола, предназначенной для чистки твердых напольных покрытий, и удлинительными трубками из нержавеющей стали аппарат AD 4 Premium превращается в полноценный пылесос сухой уборки. К числу других практичных решений относятся удобство хранения кабеля и возможность «запарковать» аппарат на время перерыва в работе, прислонив к нему всасывающий шланг или удлинительные трубки с насадкой для пола.
Особенности и преимущества
Система очистки фильтра Karcher ReBoostВстроенная система очистки фильтра простым нажатием на кнопку. Длительное сохранение мощности всасывания. Подходит для уборки большой площади.
Удобная конструкция системы фильтрацииСостоит из плоского складчатого фильтра, металлического фильтра и фильтра грубой очистки. Модель AD 4 Premium также оснащена выходным фильтром. Единая система фильтрации снимается без контакта с грязью.
Негорючие материалы, металлический мусоросборник, металлический всасывающий шланг в гибкой оплетке и рукоятка с защитой от статического электричестваДля максимальной безопасности при уборке золы
Специальные накладки для уборки влажного мусора
- Подходит для уборки твердых подов
- Универсальные возможности.
Рукоятка с изогнутым наконечником
- Для уборки всех труднодоступных мест в печах и каминах
Всасывающий шланг 1,7 метра из металла с покрытием
- Для безопасной работы
- Высокая гибкость и мобильность использования
Замки Pull & Push
- Быстрое и удобное открытие, опорожнение мусоросборника
Практичные ручки на контейнере
- Для удобного опорожнения контейнера
- Никакого контакта с пылью.
Практичное хранение принадлежностей на устройстве + Парковочная позиция
- Компактное и удобное хранение аксессуаров и кабеля.
- Идеально подходит для парковки труб со шлангом и насадками во время перерывов в работе.
Колесики
- Широкие возможности
- Высокая свобода передвижения
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|600
|Мощность всасывания (Вт)
|150
|Разрежение (мбар)
|макс. 215
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 42
|Объем мусоросборника (л)
|17
|Материал мусоросборника
|металл
|Cоединительный кабель (м)
|4
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Уровень звуковой мощности (дБ(А))
|<= 80
|Цвет
|черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,52
|Масса (с упаковкой) (кг)
|8,926
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|365 x 330 x 565
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 1.7 м
- Материал всасывающего шланга: Обшитый металл
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 0.5 м
- Номинальный диаметр удлинительных трубок: 35 мм
- Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
- Насадка для сухой уборки: Огнестойкий
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., полиэфирный, негорючий
- Выходной фильтр
- Фильтр для крупного мусора
- Материал фильтра для крупного мусора: металл
Оснащение
- Функция очистки фильтра
- Удобная ручка на мусоросборнике
- Позиция «парковки»
- Возможность «парковки»
- Держатели для принадлежностей на корпусе
- Ударопрочный отбойник по периметру
- Крюк для кабеля
- Колеса
- Панель для укладки мелких предметов
Области применения
- Зола
- Камины, печи
- Грили
- Крупный мусор
- Сухой мусор
- Уборка в мастерской
- Уборка в гараже
- Уборка в подвале
- Уборка в мастерской
