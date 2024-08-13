Пылесос для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium, оснащенный всасывающей турбиной мощностью 600 Вт и выходным фильтром, развивает высокую силу всасывания, которая сохраняется в течение долгого времени. Ее стабильность гарантируется встроенной системой очистки фильтра, активируемой нажатием кнопки. Быструю и удобную разгрузку мусоросборника без контакта с грязью обеспечивают практичная ручка на его корпусе, а также целиком съемная система фильтрации, состоящая из металлического фильтра для крупного мусора и надежного плоского складчатого фильтра. Для максимально безопасного сбора золы в конструкции аппарата использованы высококачественные негорючие материалы. Скошенный край трубки, присоединенной к всасывающему шлангу, позволяет легко удалять остатки золы из труднодоступных мест каминов. В комбинации с входящими в комплект поставки насадкой для пола, предназначенной для чистки твердых напольных покрытий, и удлинительными трубками из нержавеющей стали аппарат AD 4 Premium превращается в полноценный пылесос сухой уборки. К числу других практичных решений относятся удобство хранения кабеля и возможность «запарковать» аппарат на время перерыва в работе, прислонив к нему всасывающий шланг или удлинительные трубки с насадкой для пола.