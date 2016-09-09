Скважинные насосы
Водоснабжение в каждый дом! Купите глубинные насосы для скважин в интернет-магазине Керхер. Скважинные насосы немецкой фирмы Керхер не подведут ведь каждый из них собирается под строгим контролем качества из проверенных деталей и проходит проверки по европейским стандартам качества ISO. Такой контроль гарантирует, что купленный вами глубинный насос для скважины не зависимо от его цены, прослужит долго и бесперебойно, будет подходить ко всем аксессуарам и дополнительному оборудованию расширяющему и дополняющему возможности глубинных насосов.
Скважинные насосы немецкой фирмы
Насосы для скважин и колодцев: вода с большой глубины.
Скважинные насосы Керхер, корпуса которых изготовлены из нержавеющей стали, обеспечивают ресурсосберегающий полив сада водой из самых разнообразных источников.
Компактные размеры насосов позволяют забирать воду из любых емкостей, колодцев и скважин, а многоступенчатые механизмы – подавать ее под высоким давлением даже с очень большой глубины, обеспечивая водоснабжения частного дома.
Оптимальная защита. Нижний защитный кожух насосов для скважин BP Deep Well оберегает их от загрязнения в процессе монтажа, а входной фильтр – в течение всего срока службы.
Прочность и надежность. Корпуса и резьбовые штуцеры насосов Керхер изготовлены из ударопрочной нержавеющей стали, гарантирующей длительный срок службы.
Простота управления. Пульт управления насосов BP Deep Well оснащен удобным выключателем и автоматом защиты от перегрузки.
30-метровый кабель скважинного насоса BP 6 Deep Well позволяет подавать воду с очень большой глубины. Крепежный трос входит в комплект поставки насоса.
Применение насосов для скважин:
Предназначение - достать воду из глубокой скважины в резервуар для дальнейшего распределения воды. Такие насосы могут использоваться не только в частном доме. Конечно характеристики у насосв разные и вы легко подберете насос под опредленные нужды.
Выбирая насос будьте внимательны не только к техническим характеристикам но и к качеству воды из скважины. Некоторые насосы могут работать меньшее количество лет из-за примесей в воде. Однако много ступенчатые скважинные насосы оснащены фильтром, что продлит жизненный цикл насоса.