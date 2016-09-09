Скважинные насосы немецкой фирмы

Насосы для скважин и колодцев: вода с большой глубины.

Скважинные насосы Керхер, корпуса которых изготовлены из нержавеющей стали, обеспечивают ресурсосберегающий полив сада водой из самых разнообразных источников.

Компактные размеры насосов позволяют забирать воду из любых емкостей, колодцев и скважин, а многоступенчатые механизмы – подавать ее под высоким давлением даже с очень большой глубины, обеспечивая водоснабжения частного дома.



Оптимальная защита. Нижний защитный кожух насосов для скважин BP Deep Well оберегает их от загрязнения в процессе монтажа, а входной фильтр – в течение всего срока службы.

Прочность и надежность. Корпуса и резьбовые штуцеры насосов Керхер изготовлены из ударопрочной нержавеющей стали, гарантирующей длительный срок службы.



Простота управления. Пульт управления насосов BP Deep Well оснащен удобным выключателем и автоматом защиты от перегрузки.



30-метровый кабель скважинного насоса BP 6 Deep Well позволяет подавать воду с очень большой глубины. Крепежный трос входит в комплект поставки насоса.

Применение насосов для скважин:

Предназначение - достать воду из глубокой скважины в резервуар для дальнейшего распределения воды. Такие насосы могут использоваться не только в частном доме. Конечно характеристики у насосв разные и вы легко подберете насос под опредленные нужды.

Выбирая насос будьте внимательны не только к техническим характеристикам но и к качеству воды из скважины. Некоторые насосы могут работать меньшее количество лет из-за примесей в воде. Однако много ступенчатые скважинные насосы оснащены фильтром, что продлит жизненный цикл насоса.