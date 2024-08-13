Комплект для полива из бочки BP 1 Barrel Set

Идеальный комплект для начинающих садоводов.
Комплектность: Насос для полива из бочки BP 1 Barrel (1.645-460.0), пистолет для полива, шланг PrimoFlex® (диаметр 1/2", длина 15 м), универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop».

Насос для бочек BP 1 Barrel станет идеальной заменой лейке. С ним процесс полива превратиться в легкую забаву, а таскание тяжелых леек останется в далеком прошлом. От этого выиграет не только ваша спина. Ваш кошелек также будет благодарен этому насосу. Использование бесплатной и богатой питательными веществами дождевой воды из дождевой бочки позволяет экономить дорогую питьевую воду. В комплект входит шланг PrimoFlex® 1/2" длиной 15 м, пистолет-распылитель и универсальные коннекторы (одна с функцией Aqua Stop). Насос для бочек готов к подключению и может быть использован по назначению немедленно. Инновационный кронштейн для крепления на бочке обеспечивает надежную фиксацию и гарантирует эффективный полив, который быстро принесет плоды. Кроме этого, кронштейн для крепления на бочке оснащен встроенным выключателем для удобного включения и выключения насоса и экономии времени и энергии. Находящийся в воде поплавковый выключатель регулирует работу насоса в зависимости от уровня воды и защищает его от сухого хода. Благодаря гибкому шлангу на кронштейне для крепления на бочке насос легко регулируется под любую высоту бочки.

Особенности и преимущества
Насос для бочек BP 1 Barrel Set: Набор готов к использованию
Набор готов к использованию
Идеальный набор для начала дачного полива, благодаря входящему в комплект садовому шлангу.
Насос для бочек BP 1 Barrel Set: Отключение благодаря поплавковому выключателю
Отключение благодаря поплавковому выключателю
Для удобства эксплуатации насоса непосредственно на бочке
Насос для бочек BP 1 Barrel Set: Интегрированный предварительный фильтр
Интегрированный предварительный фильтр
Защищает насос от загрязнения, тем самым продлевая срок службы
Просто и удобно
  • Отличная замена лейке: можно использовать дождевую воду для полива и не таскать тяжелую лейку.
Гибкий зажим
  • Идеальное фиксирование на краю бочек, благодаря гибкому зажиму
Поплавковый выключатель
  • Для регулировки работы относительно уровня воды и для защиты от сухого хода
Регулируемая длина шланга
  • Идеально подходит для разной глубины бочек
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 400
Макс. производительность (л/ч) < 3800
Высота подачи (м) 11
Давление (бар) макс. 1,1
Глубина погружения (м) макс. 7
Температура подачи (°C) макс. 35
Cоединительный кабель (м) 10
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,6
Масса (с упаковкой) (кг) 8,753
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 135 x 170 x 520

Scope of supply

  • Поливочные аксессуары

Оснащение

  • Удобная ручка для переноски
  • Приспособления для прикрепления
  • Шланг, регулируемый по длине
  • Входной фильтр
  • Встроенный выключатель
  • Регулирующий и запорный клапан
  • Простая регулировка коммут. уровня: есть
  • Поплавковый выключатель
Насос для бочек BP 1 Barrel Set

Видео

Области применения
  • Полива сада дождевой водой из бочек
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.