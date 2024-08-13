Насос для бочек BP 1 Barrel станет идеальной заменой лейке. С ним процесс полива превратиться в легкую забаву, а таскание тяжелых леек останется в далеком прошлом. От этого выиграет не только ваша спина. Ваш кошелек также будет благодарен этому насосу. Использование бесплатной и богатой питательными веществами дождевой воды из дождевой бочки позволяет экономить дорогую питьевую воду. В комплект входит шланг PrimoFlex® 1/2" длиной 15 м, пистолет-распылитель и универсальные коннекторы (одна с функцией Aqua Stop). Насос для бочек готов к подключению и может быть использован по назначению немедленно. Инновационный кронштейн для крепления на бочке обеспечивает надежную фиксацию и гарантирует эффективный полив, который быстро принесет плоды. Кроме этого, кронштейн для крепления на бочке оснащен встроенным выключателем для удобного включения и выключения насоса и экономии времени и энергии. Находящийся в воде поплавковый выключатель регулирует работу насоса в зависимости от уровня воды и защищает его от сухого хода. Благодаря гибкому шлангу на кронштейне для крепления на бочке насос легко регулируется под любую высоту бочки.