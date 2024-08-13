Комплект для полива из бочки BP 1 Barrel Set
Идеальный комплект для начинающих садоводов.
Комплектность: Насос для полива из бочки BP 1 Barrel (1.645-460.0), пистолет для полива, шланг PrimoFlex® (диаметр 1/2", длина 15 м), универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop».
Насос для бочек BP 1 Barrel станет идеальной заменой лейке. С ним процесс полива превратиться в легкую забаву, а таскание тяжелых леек останется в далеком прошлом. От этого выиграет не только ваша спина. Ваш кошелек также будет благодарен этому насосу. Использование бесплатной и богатой питательными веществами дождевой воды из дождевой бочки позволяет экономить дорогую питьевую воду. В комплект входит шланг PrimoFlex® 1/2" длиной 15 м, пистолет-распылитель и универсальные коннекторы (одна с функцией Aqua Stop). Насос для бочек готов к подключению и может быть использован по назначению немедленно. Инновационный кронштейн для крепления на бочке обеспечивает надежную фиксацию и гарантирует эффективный полив, который быстро принесет плоды. Кроме этого, кронштейн для крепления на бочке оснащен встроенным выключателем для удобного включения и выключения насоса и экономии времени и энергии. Находящийся в воде поплавковый выключатель регулирует работу насоса в зависимости от уровня воды и защищает его от сухого хода. Благодаря гибкому шлангу на кронштейне для крепления на бочке насос легко регулируется под любую высоту бочки.
Особенности и преимущества
Набор готов к использованиюИдеальный набор для начала дачного полива, благодаря входящему в комплект садовому шлангу.
Отключение благодаря поплавковому выключателюДля удобства эксплуатации насоса непосредственно на бочке
Интегрированный предварительный фильтрЗащищает насос от загрязнения, тем самым продлевая срок службы
Просто и удобно
- Отличная замена лейке: можно использовать дождевую воду для полива и не таскать тяжелую лейку.
Гибкий зажим
- Идеальное фиксирование на краю бочек, благодаря гибкому зажиму
Поплавковый выключатель
- Для регулировки работы относительно уровня воды и для защиты от сухого хода
Регулируемая длина шланга
- Идеально подходит для разной глубины бочек
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|400
|Макс. производительность (л/ч)
|< 3800
|Высота подачи (м)
|11
|Давление (бар)
|макс. 1,1
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Cоединительный кабель (м)
|10
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,6
|Масса (с упаковкой) (кг)
|8,753
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|135 x 170 x 520
Scope of supply
- Поливочные аксессуары
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Приспособления для прикрепления
- Шланг, регулируемый по длине
- Входной фильтр
- Встроенный выключатель
- Регулирующий и запорный клапан
- Простая регулировка коммут. уровня: есть
- Поплавковый выключатель
Видео
Области применения
- Полива сада дождевой водой из бочек
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.