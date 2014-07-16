Как помыть фасад дома

Фасад – это лицо любого строения, поэтому владельцы стараются сохранить его презентабельность и эстетичность. Однако со временем на отделочных материалах накапливается пыль и грязь, которые портят их внешний вид. Чтобы вернуть зданию исходный облик, важно знать, как помыть фасад быстро и эффективно.

Способы очистки фасадов

Способ чистки фасадов зависит прежде всего от высотности здания. Условно различают несколько наиболее популярных вариантов:

с земли . При небольшой высоте строения хорошим помощником может стать аппарат высокого давления (АВД) «Керхер» и совместимая с ним телескопическая трубка. Аксессуар подходит для очистки труднодоступных мест и поверхностей на высоте 1,2–4 м. «Керхер» предлагает удлиняющуюся струйную трубку с удобным плечевым ремнем и эргономичным пистолетом;

. При небольшой высоте строения хорошим помощником может стать аппарат высокого давления (АВД) «Керхер» и совместимая с ним телескопическая трубка. Аксессуар подходит для очистки труднодоступных мест и поверхностей на высоте 1,2–4 м. «Керхер» предлагает удлиняющуюся струйную трубку с удобным плечевым ремнем и эргономичным пистолетом; с крыши. Чтобы помыть фасад высотного здания, часто привлекают альпинистов. Они спускаются с кровли и последовательно очищают все поверхности. Работы проводятся от верхнего этажа к цоколю. Этот метод более эффективен, если задействовано специальное моющее оборудование.

Оборудование для мытья фасада

Чтобы помыть облицовочные материалы на доме, потребуется струя большого напора. Можно забирать воду из централизованного водопровода или колодца с помощью обычного садового шланга. Простой вариант, но в этом случае создаваемого напора недостаточно для качественной очистки. Решая вопрос, чем помыть сайдинг, плитку или кирпич, обратите внимание на разнообразие предложений от «Керхер». Ассортимент техники для дома и сада включает мойки, мощности которых будет достаточно для быстрой и эффективной очистки наружных поверхностей зданий. Для фасадов подойдет оборудование классов К 5 и К 7, например K 7 Compact или K 5 Compact.

Преимущества применения АВД «Керхер» для мытья фасада

Простота. Для начала работы достаточно включить аппарат и подсоединить специальную насадку для очистки плоских поверхностей T-Racer T 350 или Т 400.

Эффективность. При наличии незначительных загрязнений можно обойтись просто водой. Если бороться приходится со стойкими загрязнениями (масляными, жировыми, атмосферными), то к АВД стоит докупить нейтральное активное чистящее средство RM 55 или гель для чистки фасадов RM 43. Создаваемого мойкой давления до 145–180 бар достаточно, чтобы очистить фасад дома от от зелени, пыли и др.

Экономичность. Производительность моек классов К 5 и К 7 составляет до 500–600 л/ч.

Универсальность. Мини-мойки «Керхер» можно применять и для других работ. С их помощью легко очистить садовую технику и инструменты, дорожки, транспортные средства, бассейны.

Аппараты высокого давления «Керхер» станут отличным ответом на вопрос о том, чем помыть фасад. Они надежны, функциональны, просты в обращении и экономичны. При необходимости специалисты официальных представительств компании в России окажут помощь в выборе подходящей модели.