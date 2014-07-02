Телескопическая трубка
Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления.
Особенности и преимущества
Эргономичный пистолет
- Малый вес и ручка эргономичной формы позволяют легко и удобно переносить аппарат.
Масса около 2 кг.
- Для очистки труднодоступных мест, например на большой высоте
Плечевой ремень
- Простота в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|2,3
|Масса (с упаковкой) (кг)
|3,096
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|4177 x 92 x 240
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Фасады
- Зимние сады
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.