Телескопическая трубка

Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест . С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.

Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления.

Особенности и преимущества
Эргономичный пистолет
  • Малый вес и ручка эргономичной формы позволяют легко и удобно переносить аппарат.
Масса около 2 кг.
  • Для очистки труднодоступных мест, например на большой высоте
Плечевой ремень
  • Простота в использовании.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 2,3
Масса (с упаковкой) (кг) 3,096
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 4177 x 92 x 240

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Фасады
  • Зимние сады
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.