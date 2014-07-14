Как промыть трубы и водосток

Засоры в канализации

Признаки. На возникновение засора в канализационной трубе указывают:

появление неприятного запаха из слива раковины. Причиной служат жировые и белковые отложения на стенках сливной трубы, которые являются благоприятной средой для развития микроорганизмов;

затрудненный отток воды при использовании сантехнического прибора или заметный подъем уровня жидкости в чаше унитаза при нажатии слива;

снижение напора. Такая ситуация нередко возникает при высокой жесткости воды или образовании внутри водопроводной трубы большого слоя ржавчины. Иногда водопровод засорен до такой степени, что напор полностью отсутствует.

Причины появления. Перед тем, как очистить слив, важно выявить причину возникновения засора. Чаще проблемы с канализационной системой вызваны:

попаданием в трубу крупного предмета. Он может полностью или частично перекрыть отток воды;

зарастанием просвета. Это происходит из-за накопления отходов и продуктов жизнедеятельности на стенках труб;

возникновением жировой пробки. При неправильной эксплуатации частицы жира, попадающие в трубу, скапливаются на стенках и со временем могут полностью перекрыть просвет. Жировые пробки особенно опасны для металлических систем;

образованием мыльной пробки в ванной комнате. Со временем мыло смешивается с другими частицами и твердеет;

попаданием волос. Устранить такой засор можно механическим способом или с помощью химических веществ;

ошибками в проектировании и монтаже. В этом случае избежать проблем можно, заново собрав систему;

высокой жесткостью воды и солевыми отложениями, которым особенно подвержены металлические трубы.

Чем опасен засор в канализации. При создании любого строительного объекта особое внимание уделяют проектированию канализационной системы. Она обеспечивает нормальное использование сантехнических приборов и удовлетворение естественных потребностей жильцов. Исправное состояние канализации – залог чистоты в доме и на приусадебном участке, именно поэтому проблему засоров нужно решать своевременно. Эксплуатация канализационной системы часто сопровождается различными проблемами, которые затрудняют использование сантехнических приборов и усложняют решение бытовых задач. Засоры могут возникнуть на различных уровнях сети, в том числе в сливах приборов в ванной комнате и на кухне. Большинство из возникших проблем можно решить самостоятельно, используя специальное оборудование.

Профилактика засоров в канализации. Любую проблему проще предотвратить, чем устранить. Чтобы избежать возникновения засоров в канализационной трубе, воспользуйтесь следующими советами.