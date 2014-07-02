Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20

Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.