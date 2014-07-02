Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20
Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.
Особенности и преимущества
Эффективная очистка высоким давлением
- Эффективная прочистка засоров в трубах
4 сопла высокого давления обратной направленности
- Легкое перемещение по трубам
Защита от изгибов и переломов
- Защищен от заломов и изгибов
Латунное соединение
- Долгий срок службы.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|20
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,26
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,541
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 340 x 100
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Сливы
- Стояки
- Водосточные желоба
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.