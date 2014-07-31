Работа с электроинструментами / сбор мусора
Сверление без пыли
Предлагаемый Kärcher пылеуловитель DDC 50 позволяет выполнять сверлильные работы без распространения пыли, не прибегая для этого к посторонней помощи и не используя пылесос. Он совместим с любой дрелью (макс. диаметр сверла 10 мм), закрепляется практически на любых стенах и позволяет держать инструмент обеими руками.
Как работает пылеуловитель?
- Приложите: наметив на стене место для отверстия, приложите к ней пылеуловитель DDC 50, совместив отверстие в нем с отметкой.
- Прижмите: теперь прижмите DDC 50 к стене. При этом активируется вакуумный присос пылеуловителя, позволяющий ему крепко удерживаться на стене в процессе последующего сверления.
- Просверлите: сверление осуществляется без малейших проблем – ведь обе руки свободны для выполнения работы.
- Отсоедините: высверлив отверстие, просто нажмите на кнопку для устранения вакуума и снимите пылеуловитель со стены. Место выполнения работы осталось чистым – вся пыль собрана в пылесборнике DDC 50.
- Опустошите: теперь откройте пылесборник и выбросите скопившуюся в нем пыль. Вот и все – и не надо никакого пылесоса!
Быстрое и легкое подметание
Для устранения небольших загрязнений не всегда требуется пылесос: эту работу можно легко, быстро и тщательно выполнить при помощи аккумуляторного электровеника. Отсутствие кабеля и малый вес позволяют легко перемещаться с ним в любые места, а продуманная конструкция обеспечивает удаление мусора вплотную к стенам – промежуток не превышает 1 мм. Пожалуй, теперь можно навсегда забыть об обычном венике и совке.
- Щетка снимается для очистки или замены буквально одним движением руки.
- Съемный аккумулятор может заряжаться отдельно от электровеника. Использование сменного аккумулятора (опция) увеличивает продолжительность непрерывной работы.
- Благодаря боковому креплению щетки электровеник K 55 Plus подметает пол вплотную к стенам и предметам мебели – промежуток составляет лишь 1 мм.
- Большой мусоросборник легко снимается для удаления собранного мусора.
Хозяйственные пылесосы
Самые мощные хозяйственные пылесосы
Хозяйственные пылесосы Kärcher впечатляют своими универсальными возможностями, высочайшей силой всасывания, образцовой энергоэффективностью, целым рядом специально разработанных принадлежностей, а также возможностью быстрого и гигиеничного извлечения фильтра.
Хозяйственные пылесосы Kärcher уверенно справляются с крупным или мелким мусором, сухой или жидкой грязью, гарантируя во всех случаях превосходные результаты уборки. В программе Kärcher каждый покупатель найдет модель, отвечающую его потребностям – от аппаратов для периодического применения до моделей, рассчитанных на постоянную интенсивную эксплуатацию.
Инновационная конструкция фильтровального узла, использованная в аппаратах среднего и экстракласса, обеспечивает очень быструю и легкую замену фильтра. Плоский складчатый фильтр, широко используемый в пылесосах профессионального назначения, укладывается в кассету, устанавливаемую в головку аппарата и легко извлекаемую из нее для замены загрязненного фильтра.
Преимущества очевидны: мгновенная замена фильтра без контакта с грязью и запыления окружающего пространства.
Новые принадлежности (насадки для пола, удлинительные трубки, шланги и т. д.), разработанные для новых хозяйственных пылесосов, гарантируют превосходные результаты уборки с максимальным комфортом для пользователя. Какова бы ни была грязь, она будет удалена быстро и без остатка.
Преимущества очевидны: тщательная уборка с минимальными усилиями и максимальной свободой движений, без засорения принадлежностей и перерывов на его устранение.
Система очистки фильтра, предусмотренная в пылесосах классов WD 5 и WD 6, позволяет быстро и эффективно очищать загрязненный фильтр простым нажатием кнопки. Тем самым обеспечивается восстановление высокой силы всасывания даже при выполнении сложных уборочных работ. Преимущества очевидны: интенсивная уборка без ручной очистки фильтра и контакта с грязью.
Подходящие аппараты и принадлежности
DCC 50
Уборка не потребуется – пыль собирается прямо в процессе сверления.
Аккумуляторный электровеник
Небольшие загрязнения – не проблема: с ними быстро справится электровеник Kärcher.
Хозяйственные пылесосы
Самые мощные хозяйственные пылесосы.