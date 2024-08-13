Цветочные лепестки весной, песок летом, листва осенью или противогололедные средства зимой - эффективная и эргономичная подметальная машина S 4 Twin от Kärcher весь год заботится о чистоте вокруг дома и в саду, наводя порядок в рекордные сроки. Благодаря мощному заметающему валику, двум боковым щетками и общей рабочей ширине 680 мм она с легкостью справляется с уборкой площади до 2400 м2 за час. Собранный мусор перемещается непосредственно в 20-литровый контейнер. Длинная щетина боковых щеток обеспечивает тщательную уборку до самого края. Рукоятка с плавной регулировкой высоты оптимально подстраивается под рост пользователя. Благодаря байонетному соединению при регулировке высоты больше не требуется использовать винты. Достаточно наступить на отведенное для этого место на раме машины, чтобы легко сложить ее и перенести в другое место, что обеспечивает и компактность хранения. Уникальным является и размещение боковой щетки без использования инструмента - благодаря этому машина готова к работе мгновенно. Мусоросборник легко вынимается, его можно аккуратно отставить в сторону и удобно опустошить без контакта с грязью.