Ручная подметальная машина S 4 Twin
Две боковые щетки, 20-литровый объем мусоросборника и ширина заметания 680 мм: подметальная машина S 4 Twin для круглогодичного использования на небольших и узких площадях и обеспечения чистоты по всей поверхности, до самого края.
Цветочные лепестки весной, песок летом, листва осенью или противогололедные средства зимой - эффективная и эргономичная подметальная машина S 4 Twin от Kärcher весь год заботится о чистоте вокруг дома и в саду, наводя порядок в рекордные сроки. Благодаря мощному заметающему валику, двум боковым щетками и общей рабочей ширине 680 мм она с легкостью справляется с уборкой площади до 2400 м2 за час. Собранный мусор перемещается непосредственно в 20-литровый контейнер. Длинная щетина боковых щеток обеспечивает тщательную уборку до самого края. Рукоятка с плавной регулировкой высоты оптимально подстраивается под рост пользователя. Благодаря байонетному соединению при регулировке высоты больше не требуется использовать винты. Достаточно наступить на отведенное для этого место на раме машины, чтобы легко сложить ее и перенести в другое место, что обеспечивает и компактность хранения. Уникальным является и размещение боковой щетки без использования инструмента - благодаря этому машина готова к работе мгновенно. Мусоросборник легко вынимается, его можно аккуратно отставить в сторону и удобно опустошить без контакта с грязью.
Особенности и преимущества
Практичный замок для боковой щеткиБоковые щетки устанавливаются очень быстро и без применения инструментов.
Удобное складывание машиныСложить машину для хранения с экономией места можно не наклоняясь – достаточно нажать ногой на предусмотренный для этого выступ.
Регулировка высоты при помощи байонетного замкаПодметание без переутомления благодаря подгонке высоты рукоятки под рост пользователя.
Большой бункер
- Исключается необходимость в частом опустошении бункера.
Простота снятия бункера
- Легкая разгрузка собранного мусора.
Устойчивый в вертикальном положении бункер
- Опустошение бункера без контакта с грязью.
Большая рабочая ширина
- Высокая эффективность очистки.
Подметание вплотную к краям
- Тщательная очистка угловых и краевых участков.
Практичная ручка для переноски
- Ручка для переноски облегчает перемещение подметальной машины и ее помещение на хранение.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина с боковой щеткой (мм)
|680
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|2400
|Материал корпуса / рамы
|Пластик/пластик
|Бункер (л)
|20
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|10,2
|Масса рабочая (кг)
|10,2
|Масса (с упаковкой) (кг)
|11,599
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|760 x 668 x 940
Scope of supply
- Боковые щетки: 2 шт.
Оснащение
- Эргономичная ручка
- Плавно регулируемая рукоятка
- Положение для хранения
- Площадка для компактного хранения
- Установка боковой щетки без применения инструментов
- Устойчивый в вертикальном положении бункер
Видео
Области применения
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Дорожки вокруг дома
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Уборка в подвале
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.