Ручная подметальная машина S 6 Twin
Идеально для больших и широких площадей и тщательной уборки до самого края, круглый год: подметальная машина S 6 Twin с 2 боковыми щетками, 38-литровым мусоросборником и шириной заметания 860 мм.
Весной, летом, осенью или зимой - новая подметальная машина S 6 Twin от Kärcher подходит для уборки придомовой территории и сада круглый год. Эффективная уборка - благодаря мощному валу, двум боковым щеткам и ширине заметания 860 мм машина без проблем убирает до 3000 м2 площади за час. Эргономичная в работе - рукоятка легко переставляется в одну из двух позиций, без необходимости наклоняться, и тем самым оптимально подстраивается под рост работающего. И чистый результат - весь мусор попадает непосредственно в 38-литровый контейнер, при выгрузке которого не испачкаются руки. Еще одно преимущество машины - дополнительная регулировка боковой щетки по высоте, обеспечивающая оптимальный прижим в зависимости от типа собираемого мусора и, тем самым, прекрасный результат заметания. Кроме того, чтобы сложить машину для компактного хранения, достаточно наступить на отведенное для этого место на раме машины. Благодаря тому, что для размещения боковой щетки не требуется использовать инструмент, машина готова к работе мгновенно.
Особенности и преимущества
Практичный замок для боковой щеткиБоковые щетки устанавливаются очень быстро и без применения инструментов.
Удобное складывание машиныСложить машину для хранения с экономией места можно не наклоняясь – достаточно нажать ногой на предусмотренный для этого выступ.
Регулировка высоты установки боковых щетокИндивидуальная регулировка давления прижима позволяет эффективно собирать различный мусор.
Большой бункер
- Исключается необходимость в частом опустошении бункера.
Простота снятия бункера
- Легкая разгрузка собранного мусора.
Устойчивый в вертикальном положении бункер
- Опустошение бункера без контакта с грязью.
Большая рабочая ширина
- Высокая эффективность очистки.
Подметание вплотную к краям
- Тщательная очистка угловых и краевых участков.
Нажимная ручка, регулируемая по высоте (фиксация в двух положениях)
- Подметание без переутомления благодаря подгонке высоты рукоятки под рост пользователя.
Практичная ручка для переноски
- Ручка для переноски облегчает перемещение подметальной машины и ее помещение на хранение.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина с боковой щеткой (мм)
|860
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|3000
|Материал корпуса / рамы
|Пластик/пластик
|Бункер (л)
|38
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|14,8
|Масса рабочая (кг)
|14,8
|Масса (с упаковкой) (кг)
|17,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|926 x 872 x 1032
Scope of supply
- Боковые щетки: 2 шт.
Оснащение
- Эргономичная ручка
- Нажимная ручка, регулируемая по высоте (фиксация в двух положениях)
- Положение для хранения
- Площадка для компактного хранения
- Плавно регулируемая боковая щетка
- Установка боковой щетки без применения инструментов
- Устойчивый в вертикальном положении бункер
Видео
Области применения
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Дорожки вокруг дома
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Уборка в подвале
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.