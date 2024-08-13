Весной, летом, осенью или зимой - новая подметальная машина S 6 Twin от Kärcher подходит для уборки придомовой территории и сада круглый год. Эффективная уборка - благодаря мощному валу, двум боковым щеткам и ширине заметания 860 мм машина без проблем убирает до 3000 м2 площади за час. Эргономичная в работе - рукоятка легко переставляется в одну из двух позиций, без необходимости наклоняться, и тем самым оптимально подстраивается под рост работающего. И чистый результат - весь мусор попадает непосредственно в 38-литровый контейнер, при выгрузке которого не испачкаются руки. Еще одно преимущество машины - дополнительная регулировка боковой щетки по высоте, обеспечивающая оптимальный прижим в зависимости от типа собираемого мусора и, тем самым, прекрасный результат заметания. Кроме того, чтобы сложить машину для компактного хранения, достаточно наступить на отведенное для этого место на раме машины. Благодаря тому, что для размещения боковой щетки не требуется использовать инструмент, машина готова к работе мгновенно.