Аппарат высокого давления HD 10/21-4 S

Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/21-4 S в вертикальном конструктивном исполнении впечатляет системой управления с манометрическим выключателем, пистолетом EASY!Force и поворотной струйной трубкой из нержавеющей стали.

Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/21-4 S с приводом от трехфазного электродвигателя впечатляет удобством в работе и превосходными параметрами производительности: 210 бар при расходе воды до 1000 л/ч. Вертикальная конструкция уменьшает площадь, занимаемую аппаратом при хранении, и упрощает его доставку к разным местам выполнения работ. Высокой мобильности способствуют и большие колеса в резиновыми шинами, пригодные даже для перемещения по бездорожью. Отдельный отсек для хранения сопел исключает их утрату. Примененные инновационные решения обеспечивают работу без переутомления, а также быструю подготовку аппарата к применению и быстрое переоснащение в процессе работы. Пистолет EASY!Force сводит усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления, а быстродействующие разъемы EASY!Lock позволяют присоединять и отсоединять принадлежности в5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов, которым они не уступают в надежности и долговечности. Аппарат HD 10/21-4 S проектировался в расчете на ежедневную работу в сложных условиях. Устойчивая к чистящим средствам латунная головка блока цилиндров и поршни из нержавеющей стали с керамическими гильзами гарантируют длительный срок эксплуатации.

Особенности и преимущества
Экономят силы и время: пистолет высокого давления EASY!Force и быстродействующий разъем EASY!Lock
Экономят силы и время: пистолет высокого давления EASY!Force и быстродействующий разъем EASY!Lock
Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force. Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Испытанное качество от Kärcher
Испытанное качество от Kärcher
4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения. Прочная латунная головка блока цилиндров и керамические поршни. Ударопрочное полимерное шасси.
Фильтр тонкой очистки воды
Фильтр тонкой очистки воды
Большой встроенный фильтр тонкой очистки воды надежно защищает насос высокого давления от частиц грязи. Защищает насос высокого давления от загрязнений и увеличивает срок службы
Высокая мобильность
  • Большие колеса с резиновыми шинами для перемещения по бездорожью или лестницам.
  • Удобное перемещение по принципу двухколесной тележки.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 3 / 400 / 50
Производительность (л/ч) 1000
Температура воды на входе (°C) до 60
Рабочее давление (бар/МПа) 210 / 21
Макс. давление (бар/МПа) 231 / 23,1
Потребляемая мощность (кВт) 8
Цвет антрацит
Масса (с принадлежностями) (кг) 62,8
Масса (с упаковкой) (кг) 68,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 560 x 500 x 1090

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force Advanced
  • Пистолет с мягкой накладкой
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Струйная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • 4-полюсный трехфазный двигатель воздушно-водяного охлаждения
  • 3-поршневой осевой насос: с керамическими поршнями
  • Автоматическое отключение
  • Фильтр тонкой очистки воды
  • Масломерное стекло
  • Латунный входной штуцер
