Аппарат высокого давления HD 10/21-4 S *KAP

Вертикальный аппарат для мойки холодной водой под высоким давлением. Управление датчиком давления, легко нажимаемое пусковое устройство пистолета с мягкой поверхностью захвата, с поворотным распылителем из нержавеющей стали, с баком для моющего раствора, со специальным отделением для насадок.

Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/21-4 S Plus очень удобный в работе и предлагает рабочее давление 210 бар при максимальной пропускной способности 1000 л/ч. Благодаря вертикальной конструкции HD 10/21-4 S Plus занимает мало места и обладает прекрасной маневренностью, особенно при перемещении по ступенькам. Большие колеса обеспечивают максимальную мобильность даже в трудно проходимых местах. Неиспользуемые аксессуары безопасно хранятся в отдельном отсеке для насадок. Пистолет Easy-Press удобен в использовании, поскольку требует меньше усилий для нажима и удержания. Распылитель может перемещаться на 360° при работе на полную мощность. Среди других преимуществ аппарата следует выделить управление датчиком давления, электронную систему контроля двигателя и насоса. Встроенный бак для моющих средств имеет объем 6 литров. HD 10/21-4 S Plus был разработан для работыв условиях интенсивной ежедневной нагрузки. Химически стойкая латунная головка цилиндра и поршни из нержавеющей стали с керамическими втулками в сочетании с эффективной воздушно-водной системой охлаждения гарантируют длительный срок службы.

Особенности и преимущества
Экономят силы и время: пистолет высокого давления EASY!Force и быстродействующий разъем EASY!Lock
  • Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force.
  • Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Испытанное качество от Kärcher
  • 4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения.
  • Прочная латунная головка блока цилиндров и керамические поршни.
  • Ударопрочное полимерное шасси.
Фильтр тонкой очистки воды
  • Большой встроенный фильтр тонкой очистки воды надежно защищает насос высокого давления от частиц грязи.
  • Защищает насос высокого давления от загрязнений и увеличивает срок службы
Высокая мобильность
  • Большие колеса с резиновыми шинами для перемещения по бездорожью или лестницам.
  • Удобное перемещение по принципу двухколесной тележки.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 3 / 380 / 50
Производительность (л/ч) 1000
Температура воды на входе (°C) до 60
Рабочее давление (бар/МПа) 210 / 21
Макс. давление (бар/МПа) 231 / 23,1
Потребляемая мощность (кВт) 7,8
Цвет антрацит
Масса (с принадлежностями) (кг) 63,6
Масса (с упаковкой) (кг) 69,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 560 x 500 x 1090

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force Advanced
  • Пистолет с мягкой накладкой
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Струйная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • 4-полюсный трехфазный двигатель воздушно-водяного охлаждения
  • 3-поршневой осевой насос: с керамическими поршнями
  • Автоматическое отключение
  • Фильтр тонкой очистки воды
  • Масломерное стекло
  • Латунный входной штуцер
