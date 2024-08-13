Аппарат высокого давления HD 10/21-4 S *KAP
Вертикальный аппарат для мойки холодной водой под высоким давлением. Управление датчиком давления, легко нажимаемое пусковое устройство пистолета с мягкой поверхностью захвата, с поворотным распылителем из нержавеющей стали, с баком для моющего раствора, со специальным отделением для насадок.
Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/21-4 S Plus очень удобный в работе и предлагает рабочее давление 210 бар при максимальной пропускной способности 1000 л/ч. Благодаря вертикальной конструкции HD 10/21-4 S Plus занимает мало места и обладает прекрасной маневренностью, особенно при перемещении по ступенькам. Большие колеса обеспечивают максимальную мобильность даже в трудно проходимых местах. Неиспользуемые аксессуары безопасно хранятся в отдельном отсеке для насадок. Пистолет Easy-Press удобен в использовании, поскольку требует меньше усилий для нажима и удержания. Распылитель может перемещаться на 360° при работе на полную мощность. Среди других преимуществ аппарата следует выделить управление датчиком давления, электронную систему контроля двигателя и насоса. Встроенный бак для моющих средств имеет объем 6 литров. HD 10/21-4 S Plus был разработан для работыв условиях интенсивной ежедневной нагрузки. Химически стойкая латунная головка цилиндра и поршни из нержавеющей стали с керамическими втулками в сочетании с эффективной воздушно-водной системой охлаждения гарантируют длительный срок службы.
Особенности и преимущества
Экономят силы и время: пистолет высокого давления EASY!Force и быстродействующий разъем EASY!Lock
- Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force.
- Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Испытанное качество от Kärcher
- 4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения.
- Прочная латунная головка блока цилиндров и керамические поршни.
- Ударопрочное полимерное шасси.
Фильтр тонкой очистки воды
- Большой встроенный фильтр тонкой очистки воды надежно защищает насос высокого давления от частиц грязи.
- Защищает насос высокого давления от загрязнений и увеличивает срок службы
Высокая мобильность
- Большие колеса с резиновыми шинами для перемещения по бездорожью или лестницам.
- Удобное перемещение по принципу двухколесной тележки.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|3 / 380 / 50
|Производительность (л/ч)
|1000
|Температура воды на входе (°C)
|до 60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|210 / 21
|Макс. давление (бар/МПа)
|231 / 23,1
|Потребляемая мощность (кВт)
|7,8
|Цвет
|антрацит
|Масса (с принадлежностями) (кг)
|63,6
|Масса (с упаковкой) (кг)
|69,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 500 x 1090
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force Advanced
- Пистолет с мягкой накладкой
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Струйная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- 4-полюсный трехфазный двигатель воздушно-водяного охлаждения
- 3-поршневой осевой насос: с керамическими поршнями
- Автоматическое отключение
- Фильтр тонкой очистки воды
- Масломерное стекло
- Латунный входной штуцер
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме.