Аппарат высокого давления HD 10/21-4 S Plus
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/21-4 S Plus в вертикальном конструктивном исполнении впечатляет системой управления с манометрическим выключателем, пистолетом EASY!Force и струйной трубкой из нержавеющей стали.
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/21-4 S Plus с приводом от трехфазного электродвигателя впечатляет удобством в работе и превосходными параметрами производительности: 210 бар при расходе воды до 1000 л/ч. Вертикальная конструкция уменьшает площадь, занимаемую аппаратом при хранении, и упрощает его доставку к разным местам выполнения работ. Высокой мобильности способствуют и большие колеса в резиновыми шинами, пригодные даже для перемещения по бездорожью. Отдельный отсек для хранения сопел исключает их утрату. Примененные инновационные решения обеспечивают работу без переутомления, а также быструю подготовку аппарата к применению и быстрое переоснащение в процессе работы. Пистолет EASY!Force сводит усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления, а быстродействующие разъемы EASY!Lock позволяют присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов, которым они не уступают в надежности и долговечности. Аппарат проектировался в расчете на ежедневную работу в сложных условиях. Устойчивая к чистящим средствам латунная головка блока цилиндров и поршни из нержавеющей стали с керамическими гильзами гарантируют длительный срок эксплуатации.
Особенности и преимущества
Экономят силы и время: пистолет высокого давления EASY!Force и быстродействующий разъем EASY!Lock
- Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force.
- Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Испытанное качество от Kärcher
- 4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения.
- Прочная латунная головка блока цилиндров и керамические поршни.
- Ударопрочное полимерное шасси.
Фильтр тонкой очистки воды
- Большой встроенный фильтр тонкой очистки воды надежно защищает насос высокого давления от частиц грязи.
- Защищает насос высокого давления от загрязнений и увеличивает срок службы
Высокая мобильность
- Большие колеса с резиновыми шинами для перемещения по бездорожью или лестницам.
- Удобное перемещение по принципу двухколесной тележки.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|3 / 400 / 50
|Производительность (л/ч)
|1000
|Температура воды на входе (°C)
|до 60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|210 / 21
|Макс. давление (бар/МПа)
|231 / 23,1
|Потребляемая мощность (кВт)
|8
|Цвет
|антрацит
|Масса (с принадлежностями) (кг)
|63,6
|Масса (с упаковкой) (кг)
|69,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 500 x 1090
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force Advanced
- Пистолет с мягкой накладкой
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Струйная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Грязевая фреза
Оснащение
- 4-полюсный трехфазный двигатель воздушно-водяного охлаждения
- 3-поршневой осевой насос: с керамическими поршнями
- Автоматическое отключение
- Фильтр тонкой очистки воды
- Масломерное стекло
- Латунный входной штуцер
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.