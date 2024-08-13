Аппарат высокого давления HD 5/15 C

Компактный, мобильный и универсальный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 5/15 C может эксплуатироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Он оснащен латунной головкой блока цилиндров, держателями для принадлежностей и автоматической системой сброса давления.

Легкий, компактный и универсальный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 5/15 C впечатляет высочайшей мобильностью и может эксплуатироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Аппарат оснащен удобными держателями для хранения принадлежностей, а латунная головка блока цилиндров и автоматическая система сброса давления гарантируют длительный срок его службы. Кроме того, аппарат впечатляет инновационными решениями, повышающими удобство выполнения работ и ускоряющими подготовку к применению и замену принадлежностей. Пистолет EASY!Force сводит усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления, а быстродействующие разъемы EASY!Lock позволяют присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов, которым они не уступают в надежности и долговечности. Такой пакет оснащения гарантирует оперативное выполнение уборочных работ без переутомления оператора.

Особенности и преимущества
Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force. Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Ручка для переноски с лицевой стороны аппарата облегчает его перемещение и погрузку. Выдвижная ручка обеспечивает удобное перемещение аппарата на колесах. Аппарат отличается компактной конструкцией.
Возможность работы в вертикальном и горизонтальном положениях. В горизонтальном положении колеса не прилегают к земле, что гарантирует максимальную устойчивость аппарата. Отдельное крепление для размещения струйной трубки на время перерывов в работе и транспортировки аппарата.
Высокое качество
  • Автоматическая система сброса давления оберегает компоненты аппарата и продлевает срок его службы.
  • Высококачественная латунная головка блока цилиндров.
  • Удобно расположенный фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи, которые могут содержаться в воде, подаваемой на вход аппарата.
Держатели для принадлежностей
  • Резьбовой штуцер (M 18 x 1,5) для хранения приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
  • Практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел.
  • Резиновый фиксатор для шланга высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 230 / 50
Производительность (л/ч) 500
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 150 / 15
Макс. давление (бар/МПа) 200 / 20
Потребляемая мощность (кВт) 2,8
Cоединительный кабель (м) 5
Размер сопла (мм) 32
Водоснабжение 3/4″
Цвет антрацит
Масса (с принадлежностями) (кг) 25,7
Масса (с упаковкой) (кг) 27,926
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 380 x 360 x 930

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 6, 200 бар
  • Струйная трубка: 840 мм

Оснащение

  • Функция подачи чистящего средства: Система всасывания
  • Автоматическое отключение
