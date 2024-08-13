Аппарат высокого давления HD 6/15 M
Мобильный аппарат высокого давления HD 6/15 M с индукционным двигателем и трехпоршневой аксиальной помпой. Компактное, надежное, энергоэффективное устройство с высокой производительностью очистки для ежедневного применения.
Наш мобильный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 6/15 M обладает обширным количеством инновационных решений обеспечивающих безопасную и комфортную работу. Например, автоматический сброс давления защищает компоненты насосы высокого давления от повреждений в режиме простоя. Пистолет EASY!Force используя силу отдачи водяной струи сокращает усилие на его удержание в ладони практически к нулю, а приспособления EASY!Lock обеспечивают более быстрое подключение принадлежностей до 5 раз быстрее в сравнении с традиционными типами резьбовых соединений, без ущерба в плане надежности, эффективности и гарантируют легкую работу и экономию времени на установку и разборку. Аппарат может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении обеспечивая высокую универсальность применения. Крепкая и надежная 3-поршневая аксиальная помпа с латунным блоком головок цилиндров гарантирует длительный срок службы устройства. Сокращение энергозатрат , в то же время, обеспечивает прирост производительности примерно на 20 процентов. Многочисленные решения для хранения аксессуаров, в том числе, при транспортировке, также как и простота сервисного обслуживания дополняют продуманность практичных идей в HD 6/15 M
Особенности и преимущества
Высококачественное оснащениеСистема автоматического сброса давления для защиты компонентов для увеличения их срока службы Мощный 2-полюсный электродвигатель воздушного охлаждения Высококачественная латунная головка блока цилиндров
Гибкая эксплуатацияПодходит для вертикальной и горизонтальной работы Максимальная устойчивость в горизонтальной положении т.к. колеса не касаются земли
Высокая мобильностьТолкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения Надежное хранение аппарата в автомобиле Встроенные приспособления для хранения аксессуров сокращают время для подготовки к работе
Продуманное хранение аксессуаров
- Скоба для крепления пенной насадки
- Приспособление EASY!Lock для хранения сопел или насадки для поверхностей позволяет разместить их непосредственно на корпусе аппарата
- Практичный отсек для хранения роторного сопла
Простота обслуживания
- Простой и открытый доступ к головке блока цилиндров в нижней части устройства
- Быстрый доступ к электрическому коробу благодаря съемной крышке корпуса
- Удобно расположенный фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи, которые могут содержаться в воде, подаваемой на вход аппарата.
Эффективные и экономящие время решения
- Крепкий пистолет высокого давления EASY!Force
- Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Увеличенная энергоэффективность
- Новый 3-поршневой осевой насос значительно сокращает потери давления и потока воды
- Энергоэффективность и производительность очистки увеличены на 20%
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 230 / 50
|Производительность (л/ч)
|560
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|150 / 15
|Макс. давление (бар/МПа)
|225 / 22,5
|Потребляемая мощность (кВт)
|3,1
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Водоснабжение
|3/4″
|Цвет
|антрацит
|Масса (с принадлежностями) (кг)
|28,571
|Масса (с упаковкой) (кг)
|32
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force
- Струйная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Автоматическое отключение
Видео
Области применения
- Идеальное решение для управляющих компаний, предприятий торговли, клининга и коммунальных служб
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.