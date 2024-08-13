Аппарат высокого давления HD 6/15 M

Мобильный аппарат высокого давления HD 6/15 M с индукционным двигателем и трехпоршневой аксиальной помпой. Компактное, надежное, энергоэффективное устройство с высокой производительностью очистки для ежедневного применения.

Наш мобильный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 6/15 M обладает обширным количеством инновационных решений обеспечивающих безопасную и комфортную работу. Например, автоматический сброс давления защищает компоненты насосы высокого давления от повреждений в режиме простоя. Пистолет EASY!Force используя силу отдачи водяной струи сокращает усилие на его удержание в ладони практически к нулю, а приспособления EASY!Lock обеспечивают более быстрое подключение принадлежностей до 5 раз быстрее в сравнении с традиционными типами резьбовых соединений, без ущерба в плане надежности, эффективности и гарантируют легкую работу и экономию времени на установку и разборку. Аппарат может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении обеспечивая высокую универсальность применения. Крепкая и надежная 3-поршневая аксиальная помпа с латунным блоком головок цилиндров гарантирует длительный срок службы устройства. Сокращение энергозатрат , в то же время, обеспечивает прирост производительности примерно на 20 процентов. Многочисленные решения для хранения аксессуаров, в том числе, при транспортировке, также как и простота сервисного обслуживания дополняют продуманность практичных идей в HD 6/15 M

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 6/15 M: Высококачественное оснащение
Высококачественное оснащение
Система автоматического сброса давления для защиты компонентов для увеличения их срока службы Мощный 2-полюсный электродвигатель воздушного охлаждения Высококачественная латунная головка блока цилиндров
Аппарат высокого давления HD 6/15 M: Гибкая эксплуатация
Гибкая эксплуатация
Подходит для вертикальной и горизонтальной работы Максимальная устойчивость в горизонтальной положении т.к. колеса не касаются земли
Аппарат высокого давления HD 6/15 M: Высокая мобильность
Высокая мобильность
Толкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения Надежное хранение аппарата в автомобиле Встроенные приспособления для хранения аксессуров сокращают время для подготовки к работе
Продуманное хранение аксессуаров
  • Скоба для крепления пенной насадки
  • Приспособление EASY!Lock для хранения сопел или насадки для поверхностей позволяет разместить их непосредственно на корпусе аппарата
  • Практичный отсек для хранения роторного сопла
Простота обслуживания
  • Простой и открытый доступ к головке блока цилиндров в нижней части устройства
  • Быстрый доступ к электрическому коробу благодаря съемной крышке корпуса
  • Удобно расположенный фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи, которые могут содержаться в воде, подаваемой на вход аппарата.
Эффективные и экономящие время решения
  • Крепкий пистолет высокого давления EASY!Force
  • Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Увеличенная энергоэффективность
  • Новый 3-поршневой осевой насос значительно сокращает потери давления и потока воды
  • Энергоэффективность и производительность очистки увеличены на 20%
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 230 / 50
Производительность (л/ч) 560
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 150 / 15
Макс. давление (бар/МПа) 225 / 22,5
Потребляемая мощность (кВт) 3,1
Cоединительный кабель (м) 5
Водоснабжение 3/4″
Цвет антрацит
Масса (с принадлежностями) (кг) 28,571
Масса (с упаковкой) (кг) 32
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 400 x 455 x 700

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force
  • Струйная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Автоматическое отключение
Аппарат высокого давления HD 6/15 M
Аппарат высокого давления HD 6/15 M
Аппарат высокого давления HD 6/15 M
Аппарат высокого давления HD 6/15 M
Аппарат высокого давления HD 6/15 M

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для управляющих компаний, предприятий торговли, клининга и коммунальных служб
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.