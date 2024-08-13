Наш мобильный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 6/15 M обладает обширным количеством инновационных решений обеспечивающих безопасную и комфортную работу. Например, автоматический сброс давления защищает компоненты насосы высокого давления от повреждений в режиме простоя. Пистолет EASY!Force используя силу отдачи водяной струи сокращает усилие на его удержание в ладони практически к нулю, а приспособления EASY!Lock обеспечивают более быстрое подключение принадлежностей до 5 раз быстрее в сравнении с традиционными типами резьбовых соединений, без ущерба в плане надежности, эффективности и гарантируют легкую работу и экономию времени на установку и разборку. Аппарат может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении обеспечивая высокую универсальность применения. Крепкая и надежная 3-поршневая аксиальная помпа с латунным блоком головок цилиндров гарантирует длительный срок службы устройства. Сокращение энергозатрат , в то же время, обеспечивает прирост производительности примерно на 20 процентов. Многочисленные решения для хранения аксессуаров, в том числе, при транспортировке, также как и простота сервисного обслуживания дополняют продуманность практичных идей в HD 6/15 M