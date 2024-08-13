Аппарат высокого давления HD 6/16-4 M Cage

HD 6/16-4 M Cage: 4-полюсный низкооборотный электродвигатель переменного тока и рама из стали с порошковым покрытием - основные особенности энергоэффективного аппарата высокого давления.

С давлением в 140 бар и производительности до 600 л/ч наш мобильный аппарат HD 6/16-4 M Cage относится к аппаратам высокого давления среднего класса без подогорева воды. Защищенный от внешнего воздействия прочной рамой из стали с порошковым покрытием аппарат впечатляет своей способностью работать даже в самых тяжелых условиях. Новый 3-поршневой аксиальный насос с латунной головкой блока цилиндров играет важную роль, делая возможным повышение уровня энергоэффективности и производительности на 20%. Аппарат имеет 4-полюсный низкооборотный электродвигатель с манометрическим выключателем, удобен в обслуживании, подходит для вертикального и горизонтального использования. Конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю. Быстродействующие соединения EASY!Lock, которые осуществляют соединение в 5 раз быстрее чемобычные резьбовые соединения, сочетают в себе прочность и долговечность. Для защиты компонентов системы высокого давления внедрен автоматический сброс давления.

Особенности и преимущества
Надежный и прочный
Надежный и прочный
Прочная рама из стальных труб защищает все компоненты аппарата. Стальная рама позволяет легко закрепить аппарат при перевозке Крепкое пластиковое шасси надежно защищает насос от повреждений и грязи
Высококачественное оснащение
Высококачественное оснащение
Система автоматического сброса давления для защиты компонентов для увеличения их срока службы Мощный, 4-полюсный низкооборотный электродвигатель Высококачественная латунная головка блока цилиндров
Простота обслуживания
Простота обслуживания
Простой и открытый доступ к головке блока цилиндров в нижней части устройства Быстрый доступ к электрическому коробу благодаря съемной крышке корпуса Удобно расположенный фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи, которые могут содержаться в воде, подаваемой на вход аппарата.
Увеличенная энергоэффективность
  • Новый 3-поршневой осевой насос значительно сокращает потери давления и потока воды
  • Энергоэффективность и производительность очистки увеличены на 20%
Эффективные и экономящие время решения
  • Крепкий пистолет высокого давления EASY!Force
  • Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Гибкая эксплуатация
  • Подходит для вертикальной и горизонтальной работы
Продуманное хранение аксессуаров
  • Скоба для крепления пенной насадки
  • Приспособление EASY!Lock для хранения сопел или насадки для поверхностей позволяет разместить их непосредственно на корпусе аппарата
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 230 / 50
Производительность (л/ч) 600 - 600
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 160 / 16
Макс. давление (бар/МПа) 240 / 24
Потребляемая мощность (кВт) 3,1
Cоединительный кабель (м) 5
Водоснабжение 3/4″
Цвет антрацит
Масса (с принадлежностями) (кг) 41,7
Масса (с упаковкой) (кг) 46
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 420 x 460 x 970

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force
  • Струйная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Автоматическое отключение
Видео

Области применения
  • Идеальное решение для управляющих компаний, предприятий торговли, клининга и коммунальных служб
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.