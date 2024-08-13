С давлением в 140 бар и производительности до 600 л/ч наш мобильный аппарат HD 6/16-4 M Cage относится к аппаратам высокого давления среднего класса без подогорева воды. Защищенный от внешнего воздействия прочной рамой из стали с порошковым покрытием аппарат впечатляет своей способностью работать даже в самых тяжелых условиях. Новый 3-поршневой аксиальный насос с латунной головкой блока цилиндров играет важную роль, делая возможным повышение уровня энергоэффективности и производительности на 20%. Аппарат имеет 4-полюсный низкооборотный электродвигатель с манометрическим выключателем, удобен в обслуживании, подходит для вертикального и горизонтального использования. Конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю. Быстродействующие соединения EASY!Lock, которые осуществляют соединение в 5 раз быстрее чемобычные резьбовые соединения, сочетают в себе прочность и долговечность. Для защиты компонентов системы высокого давления внедрен автоматический сброс давления.