Аппарат высокого давления HD 6/16-4 M Cage
HD 6/16-4 M Cage: 4-полюсный низкооборотный электродвигатель переменного тока и рама из стали с порошковым покрытием - основные особенности энергоэффективного аппарата высокого давления.
С давлением в 140 бар и производительности до 600 л/ч наш мобильный аппарат HD 6/16-4 M Cage относится к аппаратам высокого давления среднего класса без подогорева воды. Защищенный от внешнего воздействия прочной рамой из стали с порошковым покрытием аппарат впечатляет своей способностью работать даже в самых тяжелых условиях. Новый 3-поршневой аксиальный насос с латунной головкой блока цилиндров играет важную роль, делая возможным повышение уровня энергоэффективности и производительности на 20%. Аппарат имеет 4-полюсный низкооборотный электродвигатель с манометрическим выключателем, удобен в обслуживании, подходит для вертикального и горизонтального использования. Конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю. Быстродействующие соединения EASY!Lock, которые осуществляют соединение в 5 раз быстрее чемобычные резьбовые соединения, сочетают в себе прочность и долговечность. Для защиты компонентов системы высокого давления внедрен автоматический сброс давления.
Особенности и преимущества
Надежный и прочныйПрочная рама из стальных труб защищает все компоненты аппарата. Стальная рама позволяет легко закрепить аппарат при перевозке Крепкое пластиковое шасси надежно защищает насос от повреждений и грязи
Высококачественное оснащениеСистема автоматического сброса давления для защиты компонентов для увеличения их срока службы Мощный, 4-полюсный низкооборотный электродвигатель Высококачественная латунная головка блока цилиндров
Простота обслуживанияПростой и открытый доступ к головке блока цилиндров в нижней части устройства Быстрый доступ к электрическому коробу благодаря съемной крышке корпуса Удобно расположенный фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи, которые могут содержаться в воде, подаваемой на вход аппарата.
Увеличенная энергоэффективность
- Новый 3-поршневой осевой насос значительно сокращает потери давления и потока воды
- Энергоэффективность и производительность очистки увеличены на 20%
Эффективные и экономящие время решения
- Крепкий пистолет высокого давления EASY!Force
- Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Гибкая эксплуатация
- Подходит для вертикальной и горизонтальной работы
Продуманное хранение аксессуаров
- Скоба для крепления пенной насадки
- Приспособление EASY!Lock для хранения сопел или насадки для поверхностей позволяет разместить их непосредственно на корпусе аппарата
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 230 / 50
|Производительность (л/ч)
|600 - 600
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|160 / 16
|Макс. давление (бар/МПа)
|240 / 24
|Потребляемая мощность (кВт)
|3,1
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Водоснабжение
|3/4″
|Цвет
|антрацит
|Масса (с принадлежностями) (кг)
|41,7
|Масса (с упаковкой) (кг)
|46
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force
- Струйная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Автоматическое отключение
Видео
Области применения
- Идеальное решение для управляющих компаний, предприятий торговли, клининга и коммунальных служб
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.