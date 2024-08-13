Никаких компромиссов – максимальное давление и максимальный расход воды: HDS 10/20-4 M – самый высокопроизводительный из всех аппаратов высокого давления Kärcher с подогревом воды, относящихся к среднему классу. Инновационный режим eco!efficiency, точное дозирование чистящих средств и оптимизированная технология нагрева воды сводят к минимуму затраты и нагрузку на окружающую среду, а высокий КПД насоса, совершенная конструкция сопел, керамические поршни и турбонагнетатель горелки гарантируют превосходные результаты чистки. Удобство управления обеспечивается, в частности, четко структурированной панелью управления со светодиодными индикаторами, а продуманная концепция мобильности обеспечивает легкую транспортировку аппарата. Легко осуществляются и все работы по его техническому обслуживанию – благодаря удобному доступу ко всем основным компонентам и возможности оперативного получения информации об эксплуатационных параметрах.