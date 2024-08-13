Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 M
3-фазная модель начального уровня в среднем классе аппаратов высокого давления с подогревом воды: аппарат HDS 8/18-4 M, оснащенный 4-полюсным электродвигателем и предусматривающий экономичный режим eco!efficiency.
Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/18-4 M отличается простым управлением и сервисным обслуживанием, высокой эффективностью мойки, эксплуатационной надежностью и безопасностью для окружающей среды. Поворотный ролик, резиновые шины, эргономичная рукоятка для перемещения, возможность транспортировки погрузчиком и подъема передней части аппарата для фиксации обеспечивают комфортное перемещение. Режим eco!efficiency в сочетании с турбонагнетателем воздуха, функцией дозирования чистящего средства, оптимизированной технологией нагрева, сервисным переключателем для задания жесткости воды и высокопроизводительным насосом гарантирует максимальную эффективность мойки. Специальные приспособления и насадки запатентованной конструкции также вносят свой вклад. Пистолет EASY!Force использует силу отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю, а быстродействующие разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют выполнение различных манипуляций по сравнению с традиционными резьбовыми соединениями – без ущерба для прочности и долговечности. Другие особенности комплектации – функция контроля выхлопных газов, интегрированная система защиты, 3-поршневой осевой насос и жаропрочная облицовка выхлопной трубы. Прочный корпус. Удобный доступ ко всем компонентам, требующим обслуживания.
Особенности и преимущества
ЭкономичностьВ режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном диапазоне температур (60 °C) при сохранении максимального расхода воды. Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20 % в сравнении с режимом полной нагрузки.
Высочайшая эффективностьИспытанная высокоэффективная технология нагрева воды. 4-полюсный низкооборотный электродвигатель с длительным сроком службы.
Эксплуатационная надежностьБольшой встроенный фильтр тонкой очистки воды надежно защищает насос высокого давления от частиц грязи. Встроенный термостат отключает приводной двигатель, если температура выхлопных газов превышает 300 °C. Система эластичного демпфирования SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобство хранения
- Возможность надежного размещения защитной экипировки, принадлежностей и чистящих средств.
- Крюк для хранения сетевого кабеля и шланга высокого давления.
Концепция мобильности
- Большие задние колеса с резиновыми шинами и переднее поворотное колесико.
- Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении порогов.
Экономят силы и время: пистолет высокого давления EASY!Force и быстродействующий разъем EASY!Lock
- Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force.
- Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|3 / 400 / 50
|Производительность (л/ч)
|400 - 800
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Температура (при подаче 12 °C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Потребляемая мощность (кВт)
|5,5
|Макс. расход котельного топлива / газа (кг/ч)
|5,3
|Расход котельного топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|4,2
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Объем бака для котельного топлива (л)
|25
|Масса (с принадлежностями) (кг)
|159,3
|Масса (с упаковкой) (кг)
|171,3
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Long-life
- Струйная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Функция подачи чистящего средства: баки 20 + 10 л
- ANTI!Twist
- Заправляемые снаружи бака для чистящего средства, умягчителя и топлива
- Пульт управления со световыми сигнализаторами
- Автоматическое отключение
- Вилка с переключением полярности (3~)
- Сервисная электроника со светодиодными индикаторами
- 2 бака для чистящих средств
- Система защиты от недостатка воды
Видео
Области применения
- Мойка автомобилей
- Очистка машин и механизмов
- Уборка в мастерских
- Уборка на АЗС
- Чистка фасадов
- Уборка в бассейнах
- Очистка производственного оборудования
- Очистка в процессе производства
- Уборка на спортивных площадках
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.