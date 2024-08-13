Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/18-4 M отличается простым управлением и сервисным обслуживанием, высокой эффективностью мойки, эксплуатационной надежностью и безопасностью для окружающей среды. Поворотный ролик, резиновые шины, эргономичная рукоятка для перемещения, возможность транспортировки погрузчиком и подъема передней части аппарата для фиксации обеспечивают комфортное перемещение. Режим eco!efficiency в сочетании с турбонагнетателем воздуха, функцией дозирования чистящего средства, оптимизированной технологией нагрева, сервисным переключателем для задания жесткости воды и высокопроизводительным насосом гарантирует максимальную эффективность мойки. Специальные приспособления и насадки запатентованной конструкции также вносят свой вклад. Пистолет EASY!Force использует силу отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю, а быстродействующие разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют выполнение различных манипуляций по сравнению с традиционными резьбовыми соединениями – без ущерба для прочности и долговечности. Другие особенности комплектации – функция контроля выхлопных газов, интегрированная система защиты, 3-поршневой осевой насос и жаропрочная облицовка выхлопной трубы. Прочный корпус. Удобный доступ ко всем компонентам, требующим обслуживания.