Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 M

3-фазная модель начального уровня в среднем классе аппаратов высокого давления с подогревом воды: аппарат HDS 8/18-4 M, оснащенный 4-полюсным электродвигателем и предусматривающий экономичный режим eco!efficiency.

Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/18-4 M отличается простым управлением и сервисным обслуживанием, высокой эффективностью мойки, эксплуатационной надежностью и безопасностью для окружающей среды. Поворотный ролик, резиновые шины, эргономичная рукоятка для перемещения, возможность транспортировки погрузчиком и подъема передней части аппарата для фиксации обеспечивают комфортное перемещение. Режим eco!efficiency в сочетании с турбонагнетателем воздуха, функцией дозирования чистящего средства, оптимизированной технологией нагрева, сервисным переключателем для задания жесткости воды и высокопроизводительным насосом гарантирует максимальную эффективность мойки. Специальные приспособления и насадки запатентованной конструкции также вносят свой вклад. Пистолет EASY!Force использует силу отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю, а быстродействующие разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют выполнение различных манипуляций по сравнению с традиционными резьбовыми соединениями – без ущерба для прочности и долговечности. Другие особенности комплектации – функция контроля выхлопных газов, интегрированная система защиты, 3-поршневой осевой насос и жаропрочная облицовка выхлопной трубы. Прочный корпус. Удобный доступ ко всем компонентам, требующим обслуживания.

Особенности и преимущества
Экономичность
В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном диапазоне температур (60 °C) при сохранении максимального расхода воды. Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20 % в сравнении с режимом полной нагрузки.
Высочайшая эффективность
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды. 4-полюсный низкооборотный электродвигатель с длительным сроком службы.
Эксплуатационная надежность
Большой встроенный фильтр тонкой очистки воды надежно защищает насос высокого давления от частиц грязи. Встроенный термостат отключает приводной двигатель, если температура выхлопных газов превышает 300 °C. Система эластичного демпфирования SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобство хранения
  • Возможность надежного размещения защитной экипировки, принадлежностей и чистящих средств.
  • Крюк для хранения сетевого кабеля и шланга высокого давления.
Концепция мобильности
  • Большие задние колеса с резиновыми шинами и переднее поворотное колесико.
  • Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении порогов.
Экономят силы и время: пистолет высокого давления EASY!Force и быстродействующий разъем EASY!Lock
  • Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force.
  • Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 3 / 400 / 50
Производительность (л/ч) 400 - 800
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Температура (при подаче 12 °C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Потребляемая мощность (кВт) 5,5
Макс. расход котельного топлива / газа (кг/ч) 5,3
Расход котельного топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 4,2
Cоединительный кабель (м) 5
Объем бака для котельного топлива (л) 25
Масса (с принадлежностями) (кг) 159,3
Масса (с упаковкой) (кг) 171,3
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Long-life
  • Струйная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Функция подачи чистящего средства: баки 20 + 10 л
  • ANTI!Twist
  • Заправляемые снаружи бака для чистящего средства, умягчителя и топлива
  • Пульт управления со световыми сигнализаторами
  • Автоматическое отключение
  • Вилка с переключением полярности (3~)
  • Сервисная электроника со светодиодными индикаторами
  • 2 бака для чистящих средств
  • Система защиты от недостатка воды
Видео

Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Очистка машин и механизмов
  • Уборка в мастерских
  • Уборка на АЗС
  • Чистка фасадов
  • Уборка в бассейнах
  • Очистка производственного оборудования
  • Очистка в процессе производства
  • Уборка на спортивных площадках
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.