Аппарат высокого давления HDS 5/15 U
Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 5/15 U впечатляет компактной и эргономичной вертикальной конструкцией в сочетании с очень высокими параметрами производительности.
HDS 5/15 U – аппарат высокого давления с подогревом воды начального уровня, вертикальное конструктивное исполнение которого обеспечивает малый вес и очень компактные размеры. Аппарат может без проблем перевозиться в легковых автомобилях с кузовом «универсал», а большие колеса и удобная ручка позволяют перемещать его по неровным поверхностям. Повышенный КПД насоса, эффективный турбонагнетатель горелки и запатентованная конструкция сопла гарантируют эффективное выполнение уборочных работ. Удобству работы способствуют пистолет EASY!Force, благодаря использованию силы отдачи водяной струи сводящий к нулю усилие оттяжки рычага, и быстродействующие разъемы EASY!Lock, позволяющие присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов. Конструкция аппарата предусматривает также удобное хранение шланга и струйной трубки.дную силу, но и делает устройства чрезвычайно надежными. Неизменным свойством проверенной временем теплотехнической технологии от Kärcher является высокая производительность при минимуме рабочего пространства и полном соответствии законодательно установленным уровням выбросов.
Особенности и преимущества
Инновационная вертикальная конструкцияВозможность легкого перемещения по ступеням и лестницам. Большие колеса для перемещения по неукрепленному грунту.
Фильтр тонкой очистки водыНадежная защита насоса высокого давления от загрязнения. Фильтр легко извлекается снаружи.
Компактность конструкцииХранение и транспортировка с экономией места. Герметичность насоса и топливного бака для перевозки в горизонтальном положении. Аппарат помещается в компактный автомобиль.
Экономят силы и время: пистолет высокого давления EASY!Force и быстродействующий разъем EASY!Lock
- Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force.
- Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 230 / 50
|Производительность (л/ч)
|450
|Рабочее давление (бар/МПа)
|150 / 15
|Температура (°C)
|макс. 80
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,7
|Макс. расход котельного топлива / газа (кг/ч)
|2,4
|Объем бака для котельного топлива (л)
|6,5
|Цвет
|антрацит
|Масса (с принадлежностями) (кг)
|78
|Масса (с упаковкой) (кг)
|86,22
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|618 x 618 x 994
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Струйная трубка: 840 мм
Оснащение
- Автоматическое отключение
Области применения
- Мойка автомобилей
- Очистка машин и механизмов
- Уборка в мастерских
- Уборка наружной территории
- Уборка на АЗС
- Чистка фасадов
- Уборка в бассейнах
- Уборка на спортивных площадках
- Очистка в процессе производства
- Очистка производственного оборудования
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.