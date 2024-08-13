HDS 5/15 UX – аппарат высокого давления с подогревом воды начального уровня, вертикальное конструктивное исполнение которого обеспечивает малый вес и очень компактные размеры. Аппарат может без проблем перевозиться в легковых автомобилях с кузовом «универсал», а большие колеса и удобная ручка позволяют перемещать его по неровным поверхностям. Повышенный КПД насоса, эффективный турбонагнетатель горелки, запатентованная конструкция сопла и оснащение мощной грязевой фрезой гарантируют эффективное выполнение уборочных работ. Удобству работы способствуют пистолет EASY!Force, благодаря использованию силы отдачи водяной струи сводящий к нулю усилие оттяжки рычага, и быстродействующие разъемы EASY!Lock, позволяющие присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов. Конструкция аппарата включает барабан для шланга высокого давления длиной15 м и держатель для струйной трубки.