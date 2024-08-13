Аппарат высокого давления HDS 5/15 UX

Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 5/15 UX, оснащенный барабаном с 15-метровым шлангом, впечатляет компактной и эргономичной вертикальной конструкцией в сочетании с очень высокими параметрами производительности.

HDS 5/15 UX – аппарат высокого давления с подогревом воды начального уровня, вертикальное конструктивное исполнение которого обеспечивает малый вес и очень компактные размеры. Аппарат может без проблем перевозиться в легковых автомобилях с кузовом «универсал», а большие колеса и удобная ручка позволяют перемещать его по неровным поверхностям. Повышенный КПД насоса, эффективный турбонагнетатель горелки, запатентованная конструкция сопла и оснащение мощной грязевой фрезой гарантируют эффективное выполнение уборочных работ. Удобству работы способствуют пистолет EASY!Force, благодаря использованию силы отдачи водяной струи сводящий к нулю усилие оттяжки рычага, и быстродействующие разъемы EASY!Lock, позволяющие присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов. Конструкция аппарата включает барабан для шланга высокого давления длиной15 м и держатель для струйной трубки.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 5/15 UX: Интегрированный барабан для шланга
Интегрированный барабан для шланга
Позволяет удобно и надежно хранить шланг высокого давления. Обеспечивает удобство работы. Ускоряет подготовку к работе.
Аппарат высокого давления HDS 5/15 UX: Инновационная вертикальная конструкция
Инновационная вертикальная конструкция
Возможность легкого перемещения по ступеням и лестницам. Большие колеса для перемещения по неукрепленному грунту.
Аппарат высокого давления HDS 5/15 UX: Фильтр тонкой очистки воды
Фильтр тонкой очистки воды
Надежная защита насоса высокого давления от загрязнения. Фильтр легко извлекается снаружи.
Компактность конструкции
  • Хранение и транспортировка с экономией места.
  • Герметичность насоса и топливного бака для перевозки в горизонтальном положении.
  • Аппарат помещается в компактный автомобиль.
Экономят силы и время: пистолет высокого давления EASY!Force и быстродействующий разъем EASY!Lock
  • Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force.
  • Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 230 / 50
Производительность (л/ч) 450
Рабочее давление (бар/МПа) 150 / 15
Температура (°C) макс. 80
Потребляемая мощность (кВт) 2,7
Макс. расход котельного топлива / газа (кг/ч) 2,4
Объем бака для котельного топлива (л) 6,5
Цвет антрацит
Масса (с принадлежностями) (кг) 80,5
Масса (с упаковкой) (кг) 89,701
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 618 x 1163 x 994

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 15 м
  • Струйная трубка: 840 мм

Оснащение

  • Интегр. барабан для шланга высокого давления
  • Автоматическое отключение
Аппарат высокого давления HDS 5/15 UX
Аппарат высокого давления HDS 5/15 UX
Аппарат высокого давления HDS 5/15 UX
Аппарат высокого давления HDS 5/15 UX
Аппарат высокого давления HDS 5/15 UX
Аппарат высокого давления HDS 5/15 UX
Аппарат высокого давления HDS 5/15 UX
Аппарат высокого давления HDS 5/15 UX
Аппарат высокого давления HDS 5/15 UX
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Очистка машин и механизмов
  • Уборка в мастерских
  • Уборка наружной территории
  • Уборка на АЗС
  • Чистка фасадов
  • Уборка в бассейнах
  • Уборка на спортивных площадках
  • Очистка в процессе производства
  • Очистка производственного оборудования
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.