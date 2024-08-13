Моющий пылесос Puzzi 10/1 Edition
Серийно укомплектованный насадкой для чистки ковров шириной 240 мм, насадкой для мягкой мебели, щелевой насадкой и чистящим средством RM 760 (48 таблеток), моющий пылесос Puzzi 10/1 Edition прекрасно подходит для чистки мягкой мебели и ковровых покрытий.
Благодаря эффективному сбору влаги профессиональный моющий пылесос Kärcher Puzzi 10/1 Edition, тщательно очищающий ковровые покрытия, обивку мягкой мебели и другие текстильные поверхности, позволяет быстро приступить к их дальнейшему использованию. Аппарат распыляет раствор чистящего средства, глубоко проникающий в ворс текстильного материала, после чего собирает влагу вместе с отделенной от волокон грязью. Прочная конструкция компактного аппарата Puzzi 10/1 Edition гарантирует долгий срок службы и, как следствие, высокую рентабельность его эксплуатации, необходимую для клининговых компаний, гостиниц, ресторанов или фирм, оказывающих услуги по предпродажной подготовке автомобилей. Для лучшего контроля сбора загрязненного раствора крышка аппарата, а также насадки для пола и мягкой мебели изготовлены из прозрачного материала. Удобству управления способствуют большие кнопки, нажимать на которые можно как рукой, так и ногой. Обширная комплектация включает 240-миллиметровую насадку для чистки ковровых напольных покрытий, насадку для мягкой мебели, щелевую насадку, а также 48 таблеток чистящего средства RM 760.
Особенности и преимущества
Превосходная эффективность уборкиЭффективная глубокая очистка текстильных поверхностей. Быстрое высыхание и возобновление использования очищенных объектов благодаря эффективному сбору влаги. Эффективная очистка с видимым результатом.
Профессиональное качество: высочайшая надежность и долговечностьЭффективный насос с долгими сроком службы. Мощная всасывающая турбина с высочайшей эффективностью сбора влаги. Прочная конструкция с отбойником обеспечивает аппарату надежную защиту от ударов.
Обширный комплект принадлежностей для чистки ковровЭластичная уплотнительная полоска для оптимального сбора влаги и эффективного высушивания поверхности. Насадка для пола шириной 240 мм с интегрированной удлинительной трубкой с подводкой воды Эргономичная двойная рукоятка для более удобной работы.
Практичная насадка для мягкой мебели
- Легкая и тщательная очистка обивки мягкой мебели и прочих текстильных поверхностей.
- Оптимальное решение для уборки в автомобиле.
- Насадка шириной 110 мм для присоединения к комбинированному пистолету.
Прочная длинная щелевая насадка
- Идеальное решение для чистки мягкой мебели и уборки в салоне автомобиля
- Легкая очистка труднодоступных мест: промежутков, стыков, углов.
- Практичная длина 253 мм.
Съемный бак «2 в 1» тщательно продуманной конструкции
- Быстрая и удобная заправка бака для чистой воды.
- Легкий и удобный слив грязной воды.
Простое управление двумя большими кнопками
- Нет необходимости нагибаться: включение и выключение благодаря ножному выключателю.
- Одностадийный метод оперативной уборки: комбинация разбрызгивания и всасывания в одном рабочем процессе.
- Двухстадийный метод: обработка волокон раствором и выдерживание времени воздействия с последующим сбором влаги.
Большие задние колеса и поворачивающиеся на 360° передние ролики
- Легкое маневрирование даже на неровных поверхностях.
- Высокая маневренность и удобство в обращении в процессе уборки.
Крюк для кабеля
- Для надежного хранения сетевого кабеля.
- Практичное решение и защита кабеля от повреждений.
- Аппарат легко и надежно перемещается и хранится
Держатели для насадок для пола и мягкой мебели
- Конструкция с зажимом обеспечивает постоянную готовность насадки для мягкой мебели к применению.
- Выемка в ручке для переноски для укладки удлинительной трубки с насадкой для пола.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|20 - 25
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Расход моющего раствора (л/мин)
|1
|Давление распыла (бар)
|1
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|10 / 9
|Мощность турбины (Вт)
|1250
|Мощность насоса (Вт)
|40
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|10,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|16
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|709 x 322 x 438
Scope of supply
- Насадка для мягкой мебели
- Чистящее средство: RM 760 Tabs, 48 шт.
- Всасывающий шланг с подводкой воды: 2.5 м
- Крюк для кабеля
- Насадка для пола: 240 мм
- Щелевая насадка
- Пистолет с подводкой воды
- Дуговая рукоятка для удлинительной трубки
- Съемный бак "2 в 1" для чистой / грязной воды
- Удлинительная трубка с подводкой воды: 1 шт.
Оснащение
- Держатель для насадки для мягкой мебели / щелевой насадки
- Держатель для насадки для пола
- Мундштук сопла: Насадка для мягкой мебели, синий
Видео
Области применения
- Для тщательной очистки обивки мягкой мебели
- Для промежуточной чистки ковровых напольных покрытий и целенаправленного выведения с них пятен
- Для очистки любых текстильных поверхностей – в т. ч. в автомобилях
- Для тщательной очистки текстильной обивки автомобильных сидений
- Для тщательной очистки ковров малой площади
- Для чистки мягкой мебели и других текстильных поверхностей на объектах с повышенными требованиями гигиены.
- Для глубокой очистки ковров и других текстильных напольных покрытий
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.