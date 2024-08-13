Благодаря эффективному сбору влаги профессиональный моющий пылесос Kärcher Puzzi 10/1 Edition, тщательно очищающий ковровые покрытия, обивку мягкой мебели и другие текстильные поверхности, позволяет быстро приступить к их дальнейшему использованию. Аппарат распыляет раствор чистящего средства, глубоко проникающий в ворс текстильного материала, после чего собирает влагу вместе с отделенной от волокон грязью. Прочная конструкция компактного аппарата Puzzi 10/1 Edition гарантирует долгий срок службы и, как следствие, высокую рентабельность его эксплуатации, необходимую для клининговых компаний, гостиниц, ресторанов или фирм, оказывающих услуги по предпродажной подготовке автомобилей. Для лучшего контроля сбора загрязненного раствора крышка аппарата, а также насадки для пола и мягкой мебели изготовлены из прозрачного материала. Удобству управления способствуют большие кнопки, нажимать на которые можно как рукой, так и ногой. Обширная комплектация включает 240-миллиметровую насадку для чистки ковровых напольных покрытий, насадку для мягкой мебели, щелевую насадку, а также 48 таблеток чистящего средства RM 760.