И быстрее, и тщательней: быстро и легко устанавливаемая вместо обычной насадки для пола, мощная моечная головка PW 30/1 для нашего моющего пылесоса Puzzi 30/4 значительно увеличивает интенсивность очистки и производительность по площади (до 35 %). Ее продуманная конструкция позволяет одновременно наносить на ковровый ворс раствор чистящего средства, прочесывать его вращающейся цилиндрической щеткой и эффективно собирать загрязненный раствор.