Моющий пылесос Моечная головка PW 30/1 для Puzzi 30/4

Повышает производительность по площади нашего моющего пылесоса Puzzi 30/4 до 35 % и при этом улучшает качество уборки: мощная моечная головка PW 30/1, оснащенная вращающейся цилиндрической щеткой.

И быстрее, и тщательней: быстро и легко устанавливаемая вместо обычной насадки для пола, мощная моечная головка PW 30/1 для нашего моющего пылесоса Puzzi 30/4 значительно увеличивает интенсивность очистки и производительность по площади (до 35 %). Ее продуманная конструкция позволяет одновременно наносить на ковровый ворс раствор чистящего средства, прочесывать его вращающейся цилиндрической щеткой и эффективно собирать загрязненный раствор.

Особенности и преимущества
Моющий пылесос Моечная головка PW 30/1 для Puzzi 30/4: Вращающаяся щетка
Вращающаяся щетка
Для более интенсивной очистки и распрямления ворса.
Моющий пылесос Моечная головка PW 30/1 для Puzzi 30/4: Повышенная производительность очистки
Повышенная производительность очистки
Повышение производительности по площади до 35 %.
Моющий пылесос Моечная головка PW 30/1 для Puzzi 30/4: Прозрачное смотровое окошко
Прозрачное смотровое окошко
Смотровое окошко в моющей головке для постоянного контроля сбора загрязненного раствора.
Простота управления
  • Быстрая и легкая установка вместо насадки для пола.
  • Щеточная обработка обеспечивает более качественную очистку и поднимает ковровый ворс.
  • Легкое включение перекидным выключателем.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. производительность по площади (м²/ч) 70 - 110
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 60
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Длина кабеля (м) 7
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,9
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 350 x 260 x 835
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

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