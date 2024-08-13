Моющий пылесос Моечная головка PW 30/1 для Puzzi 30/4
Повышает производительность по площади нашего моющего пылесоса Puzzi 30/4 до 35 % и при этом улучшает качество уборки: мощная моечная головка PW 30/1, оснащенная вращающейся цилиндрической щеткой.
И быстрее, и тщательней: быстро и легко устанавливаемая вместо обычной насадки для пола, мощная моечная головка PW 30/1 для нашего моющего пылесоса Puzzi 30/4 значительно увеличивает интенсивность очистки и производительность по площади (до 35 %). Ее продуманная конструкция позволяет одновременно наносить на ковровый ворс раствор чистящего средства, прочесывать его вращающейся цилиндрической щеткой и эффективно собирать загрязненный раствор.
Особенности и преимущества
Вращающаяся щеткаДля более интенсивной очистки и распрямления ворса.
Повышенная производительность очисткиПовышение производительности по площади до 35 %.
Прозрачное смотровое окошкоСмотровое окошко в моющей головке для постоянного контроля сбора загрязненного раствора.
Простота управления
- Быстрая и легкая установка вместо насадки для пола.
- Щеточная обработка обеспечивает более качественную очистку и поднимает ковровый ворс.
- Легкое включение перекидным выключателем.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|70 - 110
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|60
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Длина кабеля (м)
|7
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,9
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 260 x 835
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
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