Переработка фруктов и овощей

Гигиена на производстве и при розливе

Для быстрой и эффективной мойки производственных систем воспользуйтесь белым аппаратом высокого давления для гигиенической очистки со встроенным шланговым барабаном, пищевым шлангом высокого давления, прочными серыми колесами и аксессуарами, которые подойдут для этого типа применения. Можно выбрать тип подачи: направленный поток высокого давления, поток высокого давления через плоскую форсунку (25°) и поток низкого давления через плоскую форсунку (40°). Поток низкого давления через плоскую форсунку (40°) используется вместе с моющим средством, штанга для подачи пены оптимально подходит для мойки производственных систем. Наши системы для мойки емкостей и баков представляет собой модульную систему с моющими головками, работающими под давлением до 200 бар, при температуре воды до 90 °C с моющими средствами на кислотной или щелочной основе, предназначенную для мойки бочек, емкостей из нержавеющей стали и промежуточных контейнеров для бестарного хранения. Большие объемы мусора, оставшегося после фруктов и овощей, можно легко убрать пылесосами для влажной/сухой уборки, с помощью широкой насадки можно аккуратно собрать пролитую жидкость. Задачу по выгрузке контейнера упростит сливной шланг.