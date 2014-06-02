Пищевая промышленность

Системный подход к решению всех задач задач. Бренд Kärcher ассоциируется с инновационностью, высокими производительностью и качеством продукции, а также колоссальным опытом решения самых разнообразных задач чистки. Будучи изобретателем технологии чистки высоким давлением, компания Kärcher является теперь лидером мирового рынка и локомотивом технического прогресса не только в этой области. Предприятиям пищевой и многих других отраслей промышленности мы предлагаем самые современные решения, обеспечивающие рентабельное наведение чистоты на любых производственных участках, наружных территориях и в офисных помещениях, – от серийно выпускаемых машин и аппаратов до комплексов оборудования по индивидуальному заказу. Кроме того, мы обеспечиваем всеобъемлющий сервис – от консультирования и планирования до ввода оборудования в эксплуатацию и его технического обслуживания. Вы вправе ожидать от нас самого лучшего, и мы обеспечим Вам максимум производительности, рентабельности, экологичности и уверенности в будущем. Мы предлагаем Вам настоящее партнерство. Kärcher – разница очевидна.