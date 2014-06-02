Пищевая промышленность
Системный подход к решению всех задач задач. Бренд Kärcher ассоциируется с инновационностью, высокими производительностью и качеством продукции, а также колоссальным опытом решения самых разнообразных задач чистки. Будучи изобретателем технологии чистки высоким давлением, компания Kärcher является теперь лидером мирового рынка и локомотивом технического прогресса не только в этой области. Предприятиям пищевой и многих других отраслей промышленности мы предлагаем самые современные решения, обеспечивающие рентабельное наведение чистоты на любых производственных участках, наружных территориях и в офисных помещениях, – от серийно выпускаемых машин и аппаратов до комплексов оборудования по индивидуальному заказу. Кроме того, мы обеспечиваем всеобъемлющий сервис – от консультирования и планирования до ввода оборудования в эксплуатацию и его технического обслуживания. Вы вправе ожидать от нас самого лучшего, и мы обеспечим Вам максимум производительности, рентабельности, экологичности и уверенности в будущем. Мы предлагаем Вам настоящее партнерство. Kärcher – разница очевидна.
Сертифицированное оборудование для сухой уборки
В цехах для переработки сухих продуктов используются, прежде всего, методы сухой очистки полов, стен, оборудования и емкостей. При этом образующаяся пыль может быть вредной для здоровья и даже взрывоопасной. Поэтому инвестиции в высококачественную уборочную технику не только увеличивают эффективность эксплуатации оборудования и срок его службы, но и являются важным вкладом в обеспечение безопасности.
Быстрое устранение загрязнений
Во время работы фасовочных и упаковочных линий часто требуется оперативно удалять рассыпавшийся продукт. Промышленные пылесосы Kärcher, оснащенные высокоэффективными фильтрами и регуляторами силы всасывания, прекрасно справляются с этой задачей.
Холодный душ для грязи
Аппарат для струйной чистки сухим льдом бережно и тщательно очищает поверхности конвейеров, фасовочных и смесительных установок, контейнеров и печей от стойких жировых загрязнений, следов крахмала, отложений или нагара. При этом не используются ни вода, ни какие-либо химикаты.
Очистка в горячем состоянии
Хлебопекарные печи нуждаются в регулярной очистке. Оснащение пылесоса специальными термостойкими насадками и фильтрами Kärcher позволяет удалять грязь, не дожидаясь охлаждения печи.
Универсальные возможности пылесосов
Для быстрого и тщательного выполнения самых разнообразных уборочных работ Kärcher предлагает широкий ассортимент насадок, шлангов, фильтров и других принадлежностей – для любых пылесосов и любых потребностей.
Наши продукты для сухой уборки
Сертифицированное оборудование для влажной уборки
В производственных цехах, на складах и всех других участках, где производятся работы с мясопродуктами, животными или растительными жирами, предъявляются высочайшие требования к гигиене и безопасности. Kärcher предлагает системные решения, создающие идеальные предпосылки для соблюдения этих требований – в частности, благодаря современным высокоэффективным чистящим средствам и системе DOSE, обеспечивающей их оптимальное и экономное использование в поломойно-всасывающих машинах. Важную роль играет и бесперебойное осуществление технологических процессов, для обеспечения которого мы предлагаем стационарные установки высокого давления, централизованно снабжающие посты отбора водой (холодной и горячей) и чистящими средствами, а также оборудование для очистки и утилизации загрязненных растворов.
Очистка столов, стен и полов с соблюдением требований санитарии
Периодическая генеральная уборка и ежедневная поддерживающая чистка на предприятиях пищевой промышленности обеспечивают соблюдение требований гигиены и охраны труда, а также сохранение потребительской ценности зданий и оборудования. Для этого используются высокорентабельные стационарные установки высокого давления и специальные мобильные аппараты. Для мясоперерабатывающих цехов Kärcher предлагает специальные синие шланги высокого давления, не оставляющие следов и устойчивые к животным жирам. При необходимости могут быть приобретены особенно долговечные шланги и электропроводные принадлежности для работы на взрывоопасных участках.
Одна операция – двойной эффект
Kärcher предлагает Вам все необходимое для чистки и дезинфекции при помощи одного рабочего инструмента: комплект Inno Foam, различные трубки для пенной чистки, а также сертифицированные чистящие средства.
Чистота до последнего уголка
Где бы ни скрывались грязь и микроорганизмы, мощная струя горячей или холодной воды и подходящие чистящие средства способны надежно удалить их.
Быстрая и аккуратная уборка
Предлагаемое Kärcher приспособление для очистки поверхностей значительно увеличивает производительность уборки (до 10 раз в сравнении с чисткой струей высокого давления). Брызговик защищает пользователя от водяных брызг и предотвращает разнесение грязи. Предусмотрена также возможность отсасывания грязной воды.
Наши продукты для влажной уборки
Эффективная уборка в административных помещениях
В пищевой промышленности высокие требования к чистоте и санитарии распространяются не только на производственные цеха, но и на все соседние помещения – офисные, диспетчерские, санитарно-бытовые и т. д. Их необходимо защищать от проникновения пыли и грязи, образующихся в процессе производства. С другой стороны, необходимо минимизировать занесение грязи в цеха из вспомогательных помещений.
Эффективная очистка больших площадей
Инновационные аппараты серии BRC сочетают преимущества моющих и щеточных пылесосов и обеспечивают уборку ковровых покрытий большой площади с экономией времени.
Профессиональный пылесос сухой уборки
Инновационный пылесос T 10/1 Adv, спроектированный в сотрудничестве с клининговыми компаниями, впечатляет высокой силой всасывания и системой 5-кратной фильтрации, включающей 3-слойный фильтр-мешок из нетканого материала, стационарный основной фильтр и фильтр защиты электродвигателя. При необходимости он может быть дооснащен HEPA-фильтром.
Глубокая очистка коврового ворса
Щеточные пылесосы Kärcher – идеальное решение для регулярной тщательной очистки ковровых покрытий в коридорах и офисах.
Мобильные помощники
Моющие пылесосы Kärcher подходят для очистки любых текстильных поверхностей: напольных покрытий, обивки диванов и кресел, офисных стульев. Мощные и надежные аппараты серии Puzzi отличаются многофункциональностью и обширным набором принадлежностей.
Наши продукты для уборки в административных помещениях
Превосходное оборудование для уборки на открытом воздухе
Порой внешний вид не менее важен, чем внутреннее содержание. Для предприятия это относится, в первую очередь, к прилегающим наружным территориям – они видны всем, и по их состоянию судят о качестве работы. С другой стороны, существует необходимость в содержании всех внешних и внутренних подъездных путей и зон проведения погрузочно-разгрузочных операций в чистоте и своевременном удалении любого сухого и влажного мусора – от листвы и дорожной грязи до обломков поддонов.
Быстрая очистка больших площадей
Оперативная и экономичная уборка больших наружных территорий требует применения мощных, маневренных и хорошо укомплектованных подметальных машин, отличающихся высокой эффективностью и низким расходом топлива.
Высокая эффективность и простота в управлении
Надежные поломойно-всасывающие и подметальные машины Kärcher, уверенно преодолевающие крутые подъемы, прекрасно справляются с уборкой в тоннелях и подземных гаражах, очисткой рамп и путей перемещения.
Выносливая техника для тщательной уборки
Подметальные машины Kärcher с сиденьем для водителя, оснащенные гидравлическим приводом всех агрегатов, обеспечивают комфортную работу и позволяют выметать мусор даже из углов. Для разных условий эксплуатации предлагаются модели с дизельным или газовым двигателем, а также аккумуляторные машины.
Чистота как фактор имиджа
Если чисто снаружи, значит, чисто и внутри. Kärcher предлагает подметальные машины разных типов, рассчитанные на любые потребности. Они гарантируют оптимальный уход за наружными территориями и способствуют формированию благоприятного впечатления о предприятии.