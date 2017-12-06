Производство по переработке мяса, птицы и рыбы

Чистота без компромиссов

При уборке на скотобойне важны скрупулезность, соблюдение требований гигиены и время. Убрать въевшуюся грязь, включая остатки крови, жиров и белков, - непростая задача.

Гигиена начинается с зоны доставки. Здесь лучше использовать аппараты высокого давления с подогревом воды (температура воды 80 °C). Мойка горячей водой эффективнее мойки холодной водой при одинаковом давлении, так как позволяет справиться с белками, жирами и маслами. Использование горячей воды при том же давлении дает лучший результат и экономит до 35% рабочего времени, а также сокращает количество бактерий, как при использовании некоторого количества дезинфицирующего средства, так и без него, и защищает окружающую среду. Для функции пара наши очистители высокого давления для мойки горячей водой умеют нагревать воду до 155 °C.