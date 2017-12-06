Производство по переработке мяса, птицы и рыбы
Полностью удаляет остатки еды, жиров, белков и прочую грязь, не оставляя бактериям ни единого шанса. Специальное предложение нашей компании для вас - аппарат высокого давления для гигиенической уборки в корпусе из нержавеющей стали и шлангом высокого давления, устойчивым к жирам животного происхождения.
Чистота без компромиссов
При уборке на скотобойне важны скрупулезность, соблюдение требований гигиены и время. Убрать въевшуюся грязь, включая остатки крови, жиров и белков, - непростая задача.
Гигиена начинается с зоны доставки. Здесь лучше использовать аппараты высокого давления с подогревом воды (температура воды 80 °C). Мойка горячей водой эффективнее мойки холодной водой при одинаковом давлении, так как позволяет справиться с белками, жирами и маслами. Использование горячей воды при том же давлении дает лучший результат и экономит до 35% рабочего времени, а также сокращает количество бактерий, как при использовании некоторого количества дезинфицирующего средства, так и без него, и защищает окружающую среду. Для функции пара наши очистители высокого давления для мойки горячей водой умеют нагревать воду до 155 °C.
Полы на бойне и разделочные помещения
Профессиональные моющие средства Керхер предназначены для глубокой очистки и надежного выведения крови, жиров и белков. Для этой цели идеально подойдут наши мобильные гигиенические очистители высокого давления из нержавеющей стали со шлангом, устойчивым к абразивному износу и пистолетом высокого давления EASY!Force Food, в котором применяется сила отдачи струи высокого давления, а удержание практически не требует усилий. При использовании комплекта пенных насадок Inno Foam со штангой двойного распыления можно добавить моющее средство, только обязательно хорошо смыть его водой после применения в течение указанного времени. Для снижения количества бактерий можно воспользоваться дезинфицирующим средством нашего производства и моющим дезинфицирующим средством.
Холодильные камеры
Уборка охлаждающих пластин радиатора с помощью пароочистителя увеличит эффективность работы и ресурс холодильных камер. Наши паропылесосы и пароочистители имеют сертификат HACCP и демонстрируют первоклассные результаты уборки без моющих средств. Функция автоматической самоочистки также предотвращает попадание бактерий в оборудование после завершения работы.