Производство и розлив напитков

Поддержание чистоты

Для производства напитков хорошего качества и безупречного вкуса в ходе технологического процесса уборку необходимо проводить регулярно.

С помощью подметально-всасывающих машин с сиденьем для водителя вы сможете защитить продукцию во внешних и складских помещениях от грязи. Большие пространства и углы будут легко подметаются. Машина имеет дополнительные полезные опции в виде электрогидравлической системы выгрузки контейнера, полностью автоматизированной очистки фильтра Tact, которая обеспечивает уборку без пыли, и умную систему управления Kärcher Intelligent Key System, с помощью которой можно распределять права допуска среди пользователей. Для мойки баков, емкостей и труб можно использовать аппараты высокого давления или стационарные аппараты высокого давления, установленные в нескольких местах. Стационарные аппараты высокого давления готовы к эксплуатации в любой момент при нажатии на кнопку, без временных затрат на установку и без необходимости доставки мобильного оборудования. Аксессуары, прилагающиеся в комплекте к устройству, включая шланг с насадкой для мойки труб, помогут быстро вымыть трубы снаружи и изнутри. При работе шланга внутри трубы используется насадка для мойки труб с четырьмя форсунками, расположенными под углом 30°.