Производство и розлив напитков
Компании, работающие в пивоваренной и безалкогольной промышленности, должны следить за тем, чтобы результаты их работы имели хороший вкус и соответствовали гигиеническим нормам. Непростая задача, с учетом больших объемов, высокой влажности, узких проходов, больших пространств и трубопроводов километровой длины.
Поддержание чистоты
Для производства напитков хорошего качества и безупречного вкуса в ходе технологического процесса уборку необходимо проводить регулярно.
С помощью подметально-всасывающих машин с сиденьем для водителя вы сможете защитить продукцию во внешних и складских помещениях от грязи. Большие пространства и углы будут легко подметаются. Машина имеет дополнительные полезные опции в виде электрогидравлической системы выгрузки контейнера, полностью автоматизированной очистки фильтра Tact, которая обеспечивает уборку без пыли, и умную систему управления Kärcher Intelligent Key System, с помощью которой можно распределять права допуска среди пользователей. Для мойки баков, емкостей и труб можно использовать аппараты высокого давления или стационарные аппараты высокого давления, установленные в нескольких местах. Стационарные аппараты высокого давления готовы к эксплуатации в любой момент при нажатии на кнопку, без временных затрат на установку и без необходимости доставки мобильного оборудования. Аксессуары, прилагающиеся в комплекте к устройству, включая шланг с насадкой для мойки труб, помогут быстро вымыть трубы снаружи и изнутри. При работе шланга внутри трубы используется насадка для мойки труб с четырьмя форсунками, расположенными под углом 30°.
Глубокая паровая очистка
Высокая влажность на производстве напитков способствует появлению плесени. Используя наши паровые очистители для уборки критических зон, вы выполните эффективную дезинфекцию без применения химических средств - технология прошла сертификацию независимой лаборатории. Наш аппарат для мойки поверхности с автоматическим сбором грязной воды, изготовленный из нержавеющей стали, можно также использовать для мойки стен горячей водой (температура воды до 85 °C). Для узких коридоров и складских зон предусмотрены полностью конфигурируемые поломоечные машины - в соответствии с вашими требованиями к ним в комплект можно добавить щетки, резиновые скребки, возможность работы от сети или аккумулятора и дополнительные характеристики оборудования.