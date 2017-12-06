Производство готовых продуктов

Важность чистоты

Готовые продукты производятся по сложным рецептам и соответствуют высоким требованиям чистоты и гигиены.

При производстве готовых продуктов сочетают сырье и ингредиенты с самыми разными свойствами. Вместе со сложностью этого процесса растет и опасность перекрестного заражения, для предотвращения которой необходимо обеспечить оптимальную чистоту и гигиену. Для надежной уборки больших объемов грязи с конвейерных лент, производственных систем и полов идеально подойдут наши мощные пылесосы для влажной/сухой уборки с двумя моторами, контейнерами из нержавеющей стали и электронной системой контроля уровня. Можно также использовать гигиенические аппараты высокого давления в корпусе из нержавеющей стали, устойчивом к коррозии, которые рассчитаны на использование горячей воды температурой до 85 °C и имеют два бака для моющих средств с функцией ополаскивания. Все медные детали, контактирующие с водой, безопасны для пищевых продуктов.