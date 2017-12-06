Переработка масел и жиров

Оптимальное решение для уборки масел и жиров

С остатками жиров и масел обычно сложно справиться из-за их консистенции и устойчивости. Мы предлагаем решения, которые помогут избавиться от подобных остатков.

Применение горячей воды дает мгновенный результат, размягчает застывшие масло и жир и способствуют образованию эмульсии, которую можно легко убрать. Моющие средства, в основном, становятся пережитком прошлого. При необходимости, можно использовать наше моющее средство со специальным дозатором и функцией дозирования, которые обеспечивают минимальное потребление средства. Кроме того, для снижения количества бактерий для мойки используется горячая вода, что соответствует большинству гигиенических требований, предусмотренных для случаев, когда не используется дезинфицирующее средство. Ускоренное отставание грязи экономит вам до 35% времени. Наши стационарные и мобильные аппараты высокого давления с подогревом воды оборудованы инновационной технологией горелки с увеличенной теплоотдачей, которая отличается простотой в управлении, так, например, система имеет плавную регулировку давления и потока воды с сервоуправлением на штанге высокого давления. Для мойки производственных систем и конвейерных лент эффективнее всего использовать стационарные системы высокого давления для мойки горячей водой с повышенной теплоотдачей. Автоматический шланговый барабан из нержавеющей стали в месте использования поможет вымыть все участки.