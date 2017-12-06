Производство молочных продуктов
На производстве молочных продуктов чистота и дезинфекция имеют первостепенное значение. Конечный молочный продукт и остальная продукция, изготавливаемая из молока, должна быть защищена от бактерий благодаря идеальной гигиене.
Гигиена и антибактериальная обработка
Молочные продукты особенно чувствительны к загрязнению. На всех участках производства молочной продукции обязательно проводится профессиональная уборка и дезинфекция.
Наши решения - специальные станции для мойки грузового транспорта с моющими средствами для наружного применения и системы экологической очистки воды помогут обеспечить чистоту и гигиену. Наши надежные, экономичные и универсальные станции TB для мойки промышленного транспорта предлагают прочную систему с технологией минимального обслуживания, модульной структурой без ограничений и простотой эксплуатации. Вы получаете в распоряжение модульную систему с индивидуально подобранными распылительными насадками и возможностью сушки, которая позволяет вам снизить время, затрачиваемое на мойку, и время простоя при уборке внутренних помещений.
Не останется ни пятнышка
Насос высокого давления и система с вращающейся насадкой идеально подходят для трубопроводов. Белый аппарат высокого давления для гигиенической очистки и прилагающиеся к нему аксессуары, включая комплект пенной чистки Inno Foam, поможет быстро и эффективно очистить и продезинфицировать ваши производственные системы. Используя изогнутую штангу высокого давления вам легко удастся справиться с грязью, например на трубах, расположенных на потолке. Для удаления остатков воды и накипи из-под оборудования и труднодоступных участков можно воспользоваться очистителем для плоской поверхности, который быстро моет и автоматически всасывает грязную воду.