Компактный, мощный, надежный, очень универсальный и легкий: наш пылесос влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L обеспечивает впечатляющие результаты при решении незначительных и умеренных задач связанных с уборкой в широком спектре коммерческих областей применения. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра и влагостойкому патронному фильтру из полиэфирного шелка PES, он может легко справляться с пылью, мелким мусором и жидкостью без особых усилий. Соединительный элемент для всасывающего шланга расположен непосредственно на турбинной голове что делает утилизацию собранной грязи максимально удобной. Пылесос отличается максимально компактными размерами, легким весом и простой эксплуатации, в тоже время, он может легко и надежно перевозиться.