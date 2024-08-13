Пылесос влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L
Достаточно компактный и очень мощный пылесос влажной и сухой уборки начального уровня. Благодаря легкому весу, NT 22/1 Ap L идеален для мобильного применения.
Компактный, мощный, надежный, очень универсальный и легкий: наш пылесос влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L обеспечивает впечатляющие результаты при решении незначительных и умеренных задач связанных с уборкой в широком спектре коммерческих областей применения. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра и влагостойкому патронному фильтру из полиэфирного шелка PES, он может легко справляться с пылью, мелким мусором и жидкостью без особых усилий. Соединительный элемент для всасывающего шланга расположен непосредственно на турбинной голове что делает утилизацию собранной грязи максимально удобной. Пылесос отличается максимально компактными размерами, легким весом и простой эксплуатации, в тоже время, он может легко и надежно перевозиться.
Особенности и преимущества
Легкий вес с компактными габаритамиАппарат легко и надежно перемещается и хранится
Полуавтоматическая очистка фильтраПолуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивает продолжительное сохранение высокой силы всасывания.
Влагостойкий патронный фильтр PESВозможно простое чередование влажной и сухой уборки без необходимости установки влагостойкого фильтра PES Моющийся фильтр PES
Соединение всасывающего шланга в турбинной голове
- Позволяет утилизировать полностью мусоросборник
- Экономия времени связанная с опустошением мусоросборника как прежде
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|72
|Разрежение (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Объем мусоросборника (л)
|22
|Материал мусоросборника
|пластмасса
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1300
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|6
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|71
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,7
|Масса (с упаковкой) (кг)
|8,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 1.9 м
- Колено: пластмасса
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 505 мм
- Материал удлинительных трубок: пластмасса
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
- Щелевая насадка
- Патронный фильтр: из полиэфирного шелка
Оснащение
- Система очистки фильтра: Полуавтоматическая система очистки фильтра Ap
- Степень защиты: II
- Поворотный ролик с тормозом
Области применения
- Идеальное устройство для кратковременных или умеренных задач связанных с уборкой для большинства областей применения в коммерческой сфере
