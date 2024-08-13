Пылесос влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L

Достаточно компактный и очень мощный пылесос влажной и сухой уборки начального уровня. Благодаря легкому весу, NT 22/1 Ap L идеален для мобильного применения.

Компактный, мощный, надежный, очень универсальный и легкий: наш пылесос влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L обеспечивает впечатляющие результаты при решении незначительных и умеренных задач связанных с уборкой в широком спектре коммерческих областей применения. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра и влагостойкому патронному фильтру из полиэфирного шелка PES, он может легко справляться с пылью, мелким мусором и жидкостью без особых усилий. Соединительный элемент для всасывающего шланга расположен непосредственно на турбинной голове что делает утилизацию собранной грязи максимально удобной. Пылесос отличается максимально компактными размерами, легким весом и простой эксплуатации, в тоже время, он может легко и надежно перевозиться.

Особенности и преимущества
Пылесос влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L: Легкий вес с компактными габаритами
Аппарат легко и надежно перемещается и хранится
Пылесос влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L: Полуавтоматическая очистка фильтра
Полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивает продолжительное сохранение высокой силы всасывания.
Пылесос влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L: Влагостойкий патронный фильтр PES
Возможно простое чередование влажной и сухой уборки без необходимости установки влагостойкого фильтра PES Моющийся фильтр PES
Соединение всасывающего шланга в турбинной голове
  • Позволяет утилизировать полностью мусоросборник
  • Экономия времени связанная с опустошением мусоросборника как прежде
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 72
Разрежение (мбар/кПа) 249 / 24,9
Объем мусоросборника (л) 22
Материал мусоросборника пластмасса
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1300
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 6
Уровень звукового давления (дБ(А)) 71
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,7
Масса (с упаковкой) (кг) 8,2
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 380 x 370 x 480

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 1.9 м
  • Колено: пластмасса
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 505 мм
  • Материал удлинительных трубок: пластмасса
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный фильтр: из полиэфирного шелка

Оснащение

  • Система очистки фильтра: Полуавтоматическая система очистки фильтра Ap
  • Степень защиты: II
  • Поворотный ролик с тормозом
Пылесос влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L
Видео

Области применения
  • Идеальное устройство для кратковременных или умеренных задач связанных с уборкой для большинства областей применения в коммерческой сфере
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.