NT 30/1 Ap L это компактный высококачественный пылесос для влажной и сухой уборки среднего класса с полуавтоматической системой очистки фильтра. Пылесос подходит для различных областей применения, таких как очистка салона автомобиля, сбор крупного мусора и жидкостей или очистка рабочего оборудования. Он обладает превосходной силой всасывания и эффективной системой очистки фильтра, вместе они позволяют удалять даже среднее количество мелкой пыли без использования фильтр-мешка. Аппарат очень удобен в использовании, все переключатели расположены на главной панели. Он обладает компактным дизайном и продуманными деталями для хранения аксессуаров. Плоская верхняя часть позволяет разместить на ней ящик с инструментами, а с помощью специального приспособления он может быть зафиксирован.