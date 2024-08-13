Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap L
Пылесос NT 30/1 Ap L для влажной и сухой уборки среднего класса обладает превосходной силой всасывания, имеет широкий ассортимент аксессуаров и состоит из высококачественных и долговечных компонентов.
NT 30/1 Ap L это компактный высококачественный пылесос для влажной и сухой уборки среднего класса с полуавтоматической системой очистки фильтра. Пылесос подходит для различных областей применения, таких как очистка салона автомобиля, сбор крупного мусора и жидкостей или очистка рабочего оборудования. Он обладает превосходной силой всасывания и эффективной системой очистки фильтра, вместе они позволяют удалять даже среднее количество мелкой пыли без использования фильтр-мешка. Аппарат очень удобен в использовании, все переключатели расположены на главной панели. Он обладает компактным дизайном и продуманными деталями для хранения аксессуаров. Плоская верхняя часть позволяет разместить на ней ящик с инструментами, а с помощью специального приспособления он может быть зафиксирован.
Особенности и преимущества
Полуавтоматическая очистка фильтраПолуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует постоянную высокую силу всасывания Кнопка очистки фильтра облегчает работу
Приспособление для хранения гибкого шланга и кабеляОбеспечивается надежная фиксация шлангов различной длины и диаметра Безопасное хранение кабеля при транспортировке аппарата
Съемный корпус фильтраОбеспечивает беспыльное удаление фильтра Эффективно предотвращает неверную установку плоского складчатого фильтра
Продуманные детали для хранения аксессуаров
- Аксессуары удобно хранить и они всегда под рукой
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Объем мусоросборника (л)
|30
|Материал мусоросборника
|пластмасса
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11,8
|Масса (с упаковкой) (кг)
|15,622
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.5 м
- Колено: пластмасса
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 550 мм
- Материал удлинительных трубок: Сталь, хромированная
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
- Щелевая насадка
- Плоский складчатый фильтр: Целлюлоза
Оснащение
- Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
- Система очистки фильтра: Полуавтоматическая система очистки фильтра Ap
- Степень защиты: II
- Поворотный ролик с тормозом
Видео
Области применения
- Многофункциональность: от сбора жидкости до очистки салона автомобиля
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.