Пылесос NT 30/1 Ap L для влажной и сухой уборки среднего класса обладает превосходной силой всасывания, имеет широкий ассортимент аксессуаров и состоит из высококачественных и долговечных компонентов.

NT 30/1 Ap L это компактный высококачественный пылесос для влажной и сухой уборки среднего класса с полуавтоматической системой очистки фильтра. Пылесос подходит для различных областей применения, таких как очистка салона автомобиля, сбор крупного мусора и жидкостей или очистка рабочего оборудования. Он обладает превосходной силой всасывания и эффективной системой очистки фильтра, вместе они позволяют удалять даже среднее количество мелкой пыли без использования фильтр-мешка. Аппарат очень удобен в использовании, все переключатели расположены на главной панели. Он обладает компактным дизайном и продуманными деталями для хранения аксессуаров. Плоская верхняя часть позволяет разместить на ней ящик с инструментами, а с помощью специального приспособления он может быть зафиксирован.

Особенности и преимущества
Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap L: Полуавтоматическая очистка фильтра
Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует постоянную высокую силу всасывания Кнопка очистки фильтра облегчает работу
Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap L: Приспособление для хранения гибкого шланга и кабеля
Обеспечивается надежная фиксация шлангов различной длины и диаметра Безопасное хранение кабеля при транспортировке аппарата
Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap L: Съемный корпус фильтра
Обеспечивает беспыльное удаление фильтра Эффективно предотвращает неверную установку плоского складчатого фильтра
Продуманные детали для хранения аксессуаров
  • Аксессуары удобно хранить и они всегда под рукой
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 30
Материал мусоросборника пластмасса
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 11,8
Масса (с упаковкой) (кг) 15,622
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 525 x 370 x 560

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Колено: пластмасса
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 550 мм
  • Материал удлинительных трубок: Сталь, хромированная
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
  • Щелевая насадка
  • Плоский складчатый фильтр: Целлюлоза

Оснащение

  • Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
  • Система очистки фильтра: Полуавтоматическая система очистки фильтра Ap
  • Степень защиты: II
  • Поворотный ролик с тормозом
Видео

Области применения
  • Многофункциональность: от сбора жидкости до очистки салона автомобиля
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.