NT 27/1 – высокоэффективный пылесос влажной и сухой уборки, предназначенный для профессионального использования. Он имеет компактные размеры и включает все необходимые принадлежности уже в серийной комплектации.

NT 27/1 – компактный, маневренный и необычайно простой в управлении пылесос влажной и сухой уборки, предназначенный для универсального коммерческого использования. Эффективная всасывающая турбина NT 27/1 обеспечивает высочайшую мощность всасывания. Также аппарат оснащен патронным фильтром. Поплавковый выключатель механически отключает аппарат при достижении максимального уровня наполнения, что способствует более бережному отношению и увеличению срока службы. Практичная система фиксации для быстрой замены и крепления принадлежностей облегчает выполнение различных манипуляций. Пять поворотных роликов делают аппарат более мобильным, маневренным и устойчивым. Также NT 27/1 оснащен практичным отсеком для хранения в верхней части, выполненным, как и корпус, из ударопрочного пластика. Еще одно преимущество NT 27/1 – держатели для принадлежностей и крюк для кабеля на корпусе. Эргономичная ручка для переноски и крепление для удлинительной трубки обеспечивают легкое и удобное перемещение аппарата со всеми принадлежностями. Также NT 27/1 имеет отбойник по всему периметру, защищающий от повреждений не только сам аппарат, но и стены, другое оборудование и предметы обстановки.

Особенности и преимущества
Влагостойкий патронный фильтр PES
Влагостойкий патронный фильтр PES
Легкое чередование операций влажной и сухой уборки. Не требуется предварительное высушивание патронного фильтра из полиэфирного материала. Экологичность: патронный фильтр из полиэфирного материала допускает промывку.
Прочные металлические защелки
Прочные металлические защелки
Эти чрезвычайно прочные защелки держат надежней.
Прочный бампер
Прочный бампер
Круговой отбойник надежно защищает от повреждений как сам аппарат, так и стены, оборудование и предметы обстановки.
Держатели для принадлежностей
  • Интегрированный отсек для хранения асессуаров обеспечивает укладку таким образом, что они не могут быть потеряны и всегда наготове.
Поплавковый регулятор уровня
  • Мощность всасывания остается на неизменно высоком уровне.
  • Поплавковый регулятор уровня прерывает всасывающий платок по достижении максимальной емкости.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 72
Разрежение (мбар/кПа) 249 / 24,9
Объем мусоросборника (л) 27
Материал мусоросборника пластмасса
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 71
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,1
Масса (с упаковкой) (кг) 8,56
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 420 x 420 x 525

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Колено: пластмасса
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 550 мм
  • Материал удлинительных трубок: Сталь, хромированная
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Бумажный
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный фильтр: из полиэфирного шелка

Оснащение

  • Ударопрочный отбойник по периметру
  • Степень защиты: II
  • Поворотный ролик с тормозом
Видео

Области применения
  • Пригодность для влажной и сухой уборки
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.