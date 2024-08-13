Пылесос влажной и сухой уборки NT 48/1
Данный аппарат представляет собой в высшей степени прочный, функциональный и эффективный пылесос влажной и сухой уборки, обладающий оптимальной эргономикой и компактной конструкцией, специально адаптированной к требованиям клининговых компаний, автомобильных сборочных цехов и мастерских.
NT 48/1 имеет мусоросборник объемом 48 л. Аппарат оснащен встроенным крюком для кабеля на турбинной головке, держателем для удлинительных трубок, а также держателем для щелевой насадки и насадки для пола на мусоросборнике. Большой патронный фильтр с площадью фильтрующей поверхности 0,8 м² обеспечивает постоянную высокую мощность всасывания. Надежная поплавковая система гарантирует своевременное прерывание потока воздуха при сборе любых жидкостей. Большой дополнительный отсек для хранения в верхней части аппарата позволяет разместить инструменты и другие приспособления так, что они всегда будут под рукой. Кроме этого, NT 48/1 оснащен сливным шлангом и прочным шасси с ходовыми колесами и поворотными роликами. Стояночный тормоз и утопленные ручки на мусоросборнике облегчают процесс перемещения.
Особенности и преимущества
Сливной шлангУдобно расположенный сливной шланг обеспечивают легкую утилизацию собранной жидкости.
Держатели для принадлежностейДержатели с задней стороны аппарата позволяют закреплять принадлежности.
Прочные металлические защелкиЭти чрезвычайно прочные защелки держат надежней.
Крюк для кабеля
- Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|72
|Разрежение (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Объем мусоросборника (л)
|48
|Материал мусоросборника
|пластмасса
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|71
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|10,2
|Масса (с упаковкой) (кг)
|14,635
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|490 x 390 x 780
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.5 м
- Колено: пластмасса
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 550 мм
- Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Бумажный
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Патронный фильтр: из полиэфирного шелка
- Сливной шланг
Оснащение
- Ударопрочный отбойник по периметру
- Степень защиты: II
- Поворотный ролик с тормозом
Видео
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.