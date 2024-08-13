Пылесос влажной и сухой уборки NT 48/1

Данный аппарат представляет собой в высшей степени прочный, функциональный и эффективный пылесос влажной и сухой уборки, обладающий оптимальной эргономикой и компактной конструкцией, специально адаптированной к требованиям клининговых компаний, автомобильных сборочных цехов и мастерских.

NT 48/1 имеет мусоросборник объемом 48 л. Аппарат оснащен встроенным крюком для кабеля на турбинной головке, держателем для удлинительных трубок, а также держателем для щелевой насадки и насадки для пола на мусоросборнике. Большой патронный фильтр с площадью фильтрующей поверхности 0,8 м² обеспечивает постоянную высокую мощность всасывания. Надежная поплавковая система гарантирует своевременное прерывание потока воздуха при сборе любых жидкостей. Большой дополнительный отсек для хранения в верхней части аппарата позволяет разместить инструменты и другие приспособления так, что они всегда будут под рукой. Кроме этого, NT 48/1 оснащен сливным шлангом и прочным шасси с ходовыми колесами и поворотными роликами. Стояночный тормоз и утопленные ручки на мусоросборнике облегчают процесс перемещения.

Особенности и преимущества
Пылесос влажной и сухой уборки NT 48/1: Сливной шланг
Сливной шланг
Удобно расположенный сливной шланг обеспечивают легкую утилизацию собранной жидкости.
Пылесос влажной и сухой уборки NT 48/1: Держатели для принадлежностей
Держатели для принадлежностей
Держатели с задней стороны аппарата позволяют закреплять принадлежности.
Пылесос влажной и сухой уборки NT 48/1: Прочные металлические защелки
Прочные металлические защелки
Эти чрезвычайно прочные защелки держат надежней.
Крюк для кабеля
  • Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 72
Разрежение (мбар/кПа) 249 / 24,9
Объем мусоросборника (л) 48
Материал мусоросборника пластмасса
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 71
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 10,2
Масса (с упаковкой) (кг) 14,635
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 490 x 390 x 780

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Колено: пластмасса
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 550 мм
  • Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Бумажный
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный фильтр: из полиэфирного шелка
  • Сливной шланг

Оснащение

  • Ударопрочный отбойник по периметру
  • Степень защиты: II
  • Поворотный ролик с тормозом
Видео

Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.