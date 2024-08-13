NT 48/1 имеет мусоросборник объемом 48 л. Аппарат оснащен встроенным крюком для кабеля на турбинной головке, держателем для удлинительных трубок, а также держателем для щелевой насадки и насадки для пола на мусоросборнике. Большой патронный фильтр с площадью фильтрующей поверхности 0,8 м² обеспечивает постоянную высокую мощность всасывания. Надежная поплавковая система гарантирует своевременное прерывание потока воздуха при сборе любых жидкостей. Большой дополнительный отсек для хранения в верхней части аппарата позволяет разместить инструменты и другие приспособления так, что они всегда будут под рукой. Кроме этого, NT 48/1 оснащен сливным шлангом и прочным шасси с ходовыми колесами и поворотными роликами. Стояночный тормоз и утопленные ручки на мусоросборнике облегчают процесс перемещения.