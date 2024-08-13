Пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3 Me Tc

Впечатляющий своей мощностью трехтурбинный профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3 Me Tc из линейки профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher NT 70 которая состоит из больших и мощных пылесосов с различным количеством моторов, до 3 штук. Данная линейка моделей особенно незаменима и впечатляет своими возможностями когда речь идет о влажной уборке и возможности собирать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество от Kärcher по привлекательной цене.