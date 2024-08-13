Пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3 Me Tc

Впечатляющий своей мощностью трехтурбинный профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3 Me Tc из линейки профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher NT 70 которая состоит из больших и мощных пылесосов с различным количеством моторов, до 3 штук. Данная линейка моделей особенно незаменима и впечатляет своими возможностями когда речь идет о влажной уборке и возможности собирать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество от Kärcher по привлекательной цене.

Особенности и преимущества
Пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3 Me Tc: Держатели для принадлежностей
Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.
Пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3 Me Tc: Эргономичная ручка
Ручка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами пылесоса к месту выполнения работ.
Пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3 Me Tc: Откидное шасси
Быстро и легко: для опустошения мусоросборника достаточно отклонить его назад.
Удобная ручка
  • Обращение с пылесосом во многих случаях облегчает дополнительная ручка в передней нижней части мусоросборника.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 3 x 74
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Объем мусоросборника (л) 70
Материал мусоросборника из нержавеющей стали
Потребляемая мощность (Вт) макс. 3600
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 10
Уровень звукового давления (дБ(А)) 83
Цвет серебряный
Масса (без принадлежностей) (кг) 29,9
Масса (с упаковкой) (кг) 35,771
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 510 x 645 x 990

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Колено: пластмасса
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 550 мм
  • Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
  • Откидное шасси
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный фильтр: Бумажный
  • Сливной шланг
  • Мусоросборник из нержавеющей стали
  • Рукоятка для перемещения

Оснащение

  • Степень защиты: II
  • Поворотный ролик с тормозом
Области применения
  • Пригодность для влажной и сухой уборки
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.