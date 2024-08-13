Пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3 Me Tc
Впечатляющий своей мощностью трехтурбинный профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3 Me Tc из линейки профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher NT 70 которая состоит из больших и мощных пылесосов с различным количеством моторов, до 3 штук. Данная линейка моделей особенно незаменима и впечатляет своими возможностями когда речь идет о влажной уборке и возможности собирать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество от Kärcher по привлекательной цене.
Особенности и преимущества
Держатели для принадлежностейБольшой бампер с местом для размещения принадлежностей.
Эргономичная ручкаРучка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами пылесоса к месту выполнения работ.
Откидное шассиБыстро и легко: для опустошения мусоросборника достаточно отклонить его назад.
Удобная ручка
- Обращение с пылесосом во многих случаях облегчает дополнительная ручка в передней нижней части мусоросборника.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|3 x 74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|70
|Материал мусоросборника
|из нержавеющей стали
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 3600
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|10
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|83
|Цвет
|серебряный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|29,9
|Масса (с упаковкой) (кг)
|35,771
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|510 x 645 x 990
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Колено: пластмасса
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 550 мм
- Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
- Откидное шасси
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Патронный фильтр: Бумажный
- Сливной шланг
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Степень защиты: II
- Поворотный ролик с тормозом
Области применения
- Пригодность для влажной и сухой уборки
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.