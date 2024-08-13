Активное пенообразующее средство RM 812 ASF, 200л
Формирует интенсивную пену высочайшей активности. Формула средства оберегает поверхности автомобиля и щетки от повреждений. Соответствует требованиям VDA.
Специальная формула предлагаемого Kärcher активного пенообразующего средства VehiclePro RM 812 Classic обеспечивает интенсивную и вместе с тем бережную очистку легковых и грузовых автомобилей. Продукт с интенсивным пенообразованием, пригодный для применения в моечных комплексах самообслуживания или автомобильных моечных установках, тщательно и надежно удаляет с поверхностей транспортных средств масляно-жировые и минеральные загрязнения. Он может использоваться и в качестве шампуня для щеточной мойки, причем объемная светлая пена значительно уменьшает загрязнение щеток и улучшает их скольжение для бережной обработки лакокрасочного покрытия. Кроме того, отличающееся низким расходом пенообразующее средство совместимо с используемыми после него восковыми продуктами, что предотвращает образование разводов. Оно соответствует требованиям VDA и способствует быстрому отделению масел от воды в маслоотстойниках.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|200
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|9
|Масса (кг)
|205,2
|Масса (с упаковкой) (кг)
|226,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|580 x 580 x 970
Свойства
- Шампунь для щеточной мойки легковых автомобилей с интенсивным пенообразованием
- Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
- Формирует объемную, светлую и привлекательную на вид пену
- Улучшает скольжение щеток для бережной очистки поверхностей автомобиля
- Значительно уменьшает загрязнение щеток
- Благодаря совместимости с восковыми продуктами исключает образование разводов на лакокрасочном покрытии
- Соответствует требованиям VDA
- Быстро разделяется на масло и воду в маслоотделителе (обеспечивает возможность сепарации = asf)
- Не содержит NTA
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
- Сигнальное слово Опасно
- H315 Вызывает раздражение кожи
- H318 Вызывает серьезные повреждения глаз
- P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
- P264 После работы тщательно вымыть
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
- P332 + P313 При раздражении кожи: Обратиться за медицинской консультацией / помощью.
- P302 + P352b ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
Области применения
- Мойка автомобилей
- Мойка грузовых автомобилей
- Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов
- Мойка легковых автомобилей