Активное пенообразующее средство RM 812 ASF, 200л

Формирует интенсивную пену высочайшей активности. Формула средства оберегает поверхности автомобиля и щетки от повреждений. Соответствует требованиям VDA.

Специальная формула предлагаемого Kärcher активного пенообразующего средства VehiclePro RM 812 Classic обеспечивает интенсивную и вместе с тем бережную очистку легковых и грузовых автомобилей. Продукт с интенсивным пенообразованием, пригодный для применения в моечных комплексах самообслуживания или автомобильных моечных установках, тщательно и надежно удаляет с поверхностей транспортных средств масляно-жировые и минеральные загрязнения. Он может использоваться и в качестве шампуня для щеточной мойки, причем объемная светлая пена значительно уменьшает загрязнение щеток и улучшает их скольжение для бережной обработки лакокрасочного покрытия. Кроме того, отличающееся низким расходом пенообразующее средство совместимо с используемыми после него восковыми продуктами, что предотвращает образование разводов. Оно соответствует требованиям VDA и способствует быстрому отделению масел от воды в маслоотстойниках.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 200
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 9
Масса (кг) 205,2
Масса (с упаковкой) (кг) 226,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 580 x 580 x 970
Свойства
  • Шампунь для щеточной мойки легковых автомобилей с интенсивным пенообразованием
  • Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
  • Формирует объемную, светлую и привлекательную на вид пену
  • Улучшает скольжение щеток для бережной очистки поверхностей автомобиля
  • Значительно уменьшает загрязнение щеток
  • Благодаря совместимости с восковыми продуктами исключает образование разводов на лакокрасочном покрытии
  • Соответствует требованиям VDA
  • Быстро разделяется на масло и воду в маслоотделителе (обеспечивает возможность сепарации = asf)
  • Не содержит NTA
Активное пенообразующее средство RM 812 ASF, 200л
Активное пенообразующее средство RM 812 ASF, 200л
Активное пенообразующее средство RM 812 ASF, 200л
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
  • Сигнальное слово Опасно
  • H315 Вызывает раздражение кожи
  • H318 Вызывает серьезные повреждения глаз
  • P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
  • P264 После работы тщательно вымыть
  • P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
  • P332 + P313 При раздражении кожи: Обратиться за медицинской консультацией / помощью.
  • P302 + P352b ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Мойка грузовых автомобилей
  • Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов
  • Мойка легковых автомобилей
Принадлежности